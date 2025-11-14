CAASD acelera rehabilitación de 11 tanques en el Gran Santo Domingo

La CAASD ya ha entregado varios tanques de agua potable. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó este jueves que agiliza los trabajos de rehabilitación de 11 tanques reguladores de agua potable en distintos sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, obras que presentan un avance general de un 45 % y una inversión superior a los 322 millones de pesos.

El director de la institución, Felipe -Fellito- Suberví , explicó que este proyecto forma parte del "Plan de Zona", una iniciativa orientada a mejorar la capacidad de almacenamiento y optimizar la distribución del servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo.

Suberví destacó que el proceso ha pasado por varias etapas técnicas, desde levantamientos estructurales hasta la fase de rehabilitación profunda.

"Estamos trabajando de manera acelerada para garantizar eficiencia, seguridad y continuidad en el servicio", afirmó.

Detalló que, hasta la fecha, la CAASD entregó los tanques Palmar de Herrera, con capacidad de nueve millones de galones e inversión de 55,232,128 pesos; Residencial Jardín Genoveva en La Victoria, El Milloncito de Sabana Perdida, Buenaventuranza, Residencial Juan Pablo II y Residencial Villa de los Milagros, con una inversión conjunta de 149,316,639 pesos.

Actualmente, están en intervención los tanques de María Auxiliadora, Esther, Gualey, Los Guaricanos y La Monumental, cuya entrega está prevista para principios del próximo año.

Además, la institución anunció que próximamente iniciará la rehabilitación de los tanques Carmen Renata I, Juan Rafael Jacobo Majluta, Jardines del Arroyo, San Isidro Labrador y Colinas del Arroyo.

Suberví indicó que la CAASD ha incorporado un sistema de impermeabilización avanzada certificado por el Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) del Reino Unido, bajo la norma BS 6920:2014, apta para contacto con agua potable.

Este método, señaló, reduce pérdidas por filtraciones y prolonga la vida útil de las estructuras.

Más trabajos en infraestructura sanitaria

La institución también avanza en un programa de rehabilitación y modernización de plantas de tratamiento de aguas residuales, con una inversión de 721.4 millones de pesos.

Ya fueron entregadas las plantas de Prado de San Luis y Hainamosa, mientras permanecen en licitación las de Villa Liberación y La Virgen.

Otras plantas, como las de Los Tres Brazos, Ciudad Satélite, La Ciénaga y La Zurza, están en proceso de levantamiento para su adecuación.

Asimismo, la CAASD contempla intervenir las plantas de Hato Nuevo (Manoguayabo), Los Alcarrizos, Lotes y Servicios y Caballona.

Ampliación del alcantarillado sanitario

Como parte del plan integral de mejoras, la entidad tiene en agenda la sustitución y ampliación de redes de alcantarillado sanitario en Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Juana y la avenida Jacobo Majluta, con una inversión de 1,465.7 millones de pesos, lo que reforzará la infraestructura sanitaria del Gran Santo Domingo.