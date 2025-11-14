×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Grieta
Grieta

Grieta en estructura del elevado de la Churchill persiste pese a intervención

La preocupación se ha extendido nuevamente entre los usuarios, quienes piden al MOPC realizar una nueva evaluación, no solo del punto intervenido

  • Melbin Gómez - Twitter
Expandir imagen
Grieta en estructura del elevado de la Churchill persiste pese a intervención
A tres meses de los trabajos de mantenimiento realizados por el MOPC, la grieta en la junta del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy continúa visible. (JOLIVER BRITO)

A tres meses de los trabajos de mantenimiento realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la separación deliberada en la junta del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy continúa visible, lo que ha reactivado la preocupación de conductores y transeúntes que utilizan esta vía diariamente.

En agosto pasado cuando fue informada la situación, Obras Públicas había explicado que la fisura observada no representa un riesgo para la estructura.

Separación en la estructura

La fisura, ubicada en el tramo con dirección sur-norte, fue reportada el 8 de agosto de 2025, cuando ciudadanos alertaron sobre la situación de la estructura.

En ese momento, imágenes y videos difundidos por medios nacionales mostraron la separación en la junta del elevado, lo que llevó al MOPC a cerrar el paso el 10 de agosto para reparar esa área.

Sin embargo, este viernes 14 de noviembre, usuarios de la vía y las cámaras de este periódico volvieron a notar la presencia de la separación.

La preocupación se ha extendido nuevamente entre los usuarios, quienes piden al MOPC realizar una nueva evaluación, no solo del punto intervenido.

La ciudadanía insiste en que esta infraestructura, vital para el tránsito del Distrito Nacional, requiere un seguimiento técnico permanente.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.