Grieta en estructura del elevado de la Churchill persiste pese a intervención

A tres meses de los trabajos de mantenimiento realizados por el MOPC, la grieta en la junta del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy continúa visible. ( JOLIVER BRITO )

A tres meses de los trabajos de mantenimiento realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la separación deliberada en la junta del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy continúa visible, lo que ha reactivado la preocupación de conductores y transeúntes que utilizan esta vía diariamente.

En agosto pasado cuando fue informada la situación, Obras Públicas había explicado que la fisura observada no representa un riesgo para la estructura.

Separación en la estructura

La fisura, ubicada en el tramo con dirección sur-norte, fue reportada el 8 de agosto de 2025, cuando ciudadanos alertaron sobre la situación de la estructura.

En ese momento, imágenes y videos difundidos por medios nacionales mostraron la separación en la junta del elevado, lo que llevó al MOPC a cerrar el paso el 10 de agosto para reparar esa área.

Sin embargo, este viernes 14 de noviembre, usuarios de la vía y las cámaras de este periódico volvieron a notar la presencia de la separación.

La preocupación se ha extendido nuevamente entre los usuarios, quienes piden al MOPC realizar una nueva evaluación, no solo del punto intervenido.

La ciudadanía insiste en que esta infraestructura, vital para el tránsito del Distrito Nacional, requiere un seguimiento técnico permanente.