Jhael Isa Tavárez es juramentado como nuevo director de la Opret

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, juramenta al ingeniero Jhael Isa Tavárez como nuevo director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret). ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, juramentó este lunes al ingeniero Jhael Isa Tavárez, designado por el presidente Luis Abinader como nuevo director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en el decreto 652-25.

Al juramentarlo, Estrella destacó la formación y experiencia en el transporte masivo del nuevo funcionario, como garantía de un servicio de calidad. Asimismo, agradeció al director saliente, ingeniero Rafael Santos Pérez, por su labor al frente de la Op ret.

En una nota de prensa, Isa Tavárez resaltó el buen manejo de Santos Pérez en la gestión del sistema integrado de transporte Metro-Teleférico de Santo Domingo, resaltando la situación retadora como el COVID-19 y en la expansión de la Línea 2C, que va hacia Los Alcarrizos.

"Para nosotros es un placer contar con la experiencia de Rafael Santos Pérez, somos del mismo equipo, somos del mismo Gobierno, el objetivo aquí es complementar las experiencias y apoyarnos mutuamente para lograr una mayor integración del sistema de movilidad", expresó Isa Tavárez.

Palabras de Rafael Santos

Santos Pérez agradeció al presidente Abinader por la confianza depositada en su capacidad para dirigir la institución durante más de cinco años. Resaltó la importancia del servicio que brinda el metro y el Teleférico de Santo Domingo, un sistema que moviliza a más de 400 mil personas al día.

"Agradezco a Dios por darme salud para mantenernos estos cinco años en esta demandante labor, que ofrece servicios a la población los siete días de la semana. Le deseamos éxitos a Jhael en las atribuciones que este decreto le ha generado, puede contar con nuestra experiencia en lo que sea necesario", afirmó Santos.

La juramentación incluyó además las palabras del coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, quien resaltó el trabajo realizado por Santos, así como la formación y trayectoria de Isa Tavárez para asumir la dirección de la entidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/whatsapp-image-2025-11-17-at-20737-pm-02c1e847.jpeg El exdirector Rafael Santos Pérez y el nuevo director de la Opret Jhael Isa Tavárez se estrechan la mano durante su juramentación, encabezada por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (FUENTE EXTERNA)

Trayectoria

Jhael Isa Tavárez es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), tiene una maestría en Ingeniería de Transporte obtenida en el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) en Nueva York, Estados Unidos.

Asimismo, fungirá como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) a título honorífico, en dicha calidad participará en reuniones del Consejo Técnico de la institución, con voz pero sin voto.

Isa ha liderado los procesos de conceptualización y edificación de los proyectos que integran el Sistema de Transporte de Santo Domingo y Santiago, a través de la supervisión directa del Monorriel y Teleférico de Santiago, además de las Líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo.

Actualmente está cursando un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil con concentración en Transporte en la Universidad Politécnica de Madrid.