Residentes de Las Tunas en Hato Mayor piden la construcción de un puente sobre el río Cibao

Así se encuentra el río Cibao, cuyo desbordamiento deja incomunicada a la comunidad de Las Tunas en Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Los residentes de la comunidad de Las Tunas, en Hato Mayor, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y construyan un puente sobre el río Cibao, ya que cada vez que se registran lluvias moderadas o fuertes quedan completamente incomunicados.

Según explican los moradores, el río crece rápidamente y bloquea el único acceso que conecta a la comunidad con el municipio de Hato Mayor, impidiendo el paso de los ciudadanos.

"Cuando ese río sube, aquí nadie puede salir ni entrar. Si se nos enferma un niño, tenemos que esperar horas hasta que baje el nivel del agua", expresó Juana Castillo, residente de la zona.

Otro comunitario, José Alberto Gómez, aseguró que la situación se vuelve cada día más insostenible.

Demandas al Ministerio de Obras Públicas

"Nosotros solo necesitamos un puente que nos permita vivir tranquilos. No es justo que cada aguacero nos deje aislados y con miedo", comentó.

Asimismo, Sandy Cruz dijo que la comunidad de las Tunas debe unirse sin importar banderias política y solicitar sin descanso la construcción del puente y de un camino con las aguas bien canalizadas.

Los habitantes hicieron un llamado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a las autoridades provinciales para que prioricen la construcción del puente, ya que representa una necesidad urgente y constante para toda la comunidad.