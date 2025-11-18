Obras Públicas cerrará tramo del kilómetro 9 esta noche por trabajos de asfaltado

Brigadas de Obras Pública trabajan durante la noche en el asfaltado de una vía en la capital. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de las 9:00 de la noche de este martes y hasta las 5:00 de la mañana del miércoles 19 será intervenido un tramo de la vía expresa del kilómetro 9 de la autopista Duarte, en sentido Cibao–Santo Domingo (oeste-este).

La institución explicó que los trabajos forman parte del programa de mejoramiento y asfaltado de esta importante conexión vial entre la capital y la región del Cibao.

¿Cómo se gestionará el tránsito durante las intervenciones viales?

Para facilitar la circulación durante el cierre, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y personal técnico del El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estarán en la zona gestionando el tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-18-at-190944-186fe930.jpeg Labores de asfaltado por Obras Públicas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-18-at-190945-1-545f90eb.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Avenida Tiradentes

Obras Públicas también anunció en una nota de prensa que este miércoles 19, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, se realizará una intervención nocturna en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, enfocada en mantenimiento y reforzamiento estructural.

Ambas labores se ejecutarán exclusivamente en horario nocturno para reducir al mínimo el impacto en las horas de mayor flujo vehicular. Dijo que se desarrollarán de manera escalonada hasta su conclusión.

El MOPC exhortó a los conductores a colaborar con estas intervenciones, que buscan mejorar la seguridad y la calidad de la red vial nacional.