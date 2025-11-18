Habitantes del sector Riochil, en la provincia Barahona, denunciaron este martes que las calles que conducen al Centro Educativo Clarence Cristopher Hamilton Oxley se encuentran muy deterioradas, lo que dificulta el tránsito y representa un peligro, especialmente para los estudiantes.

En un video compartido a Diario Libre por los moradores de Riochil, en el que denuncian la situación, se observa el deterioro de la calle y a los estudiantes cruzando con dificultad.

Yumerkis Féliz, una de las residentes y madre de un niño que asiste al centro, explicó a Diario Libre que la comunidad ha realizado varias protestas en reclamo de la reparación de la vía, pero deploró que las autoridades no han respondido.

Dijo que la calle fue asfaltada hace unos siete años, pero que luego la rompieron para la instalación de tuberías de un acueducto y "nunca más la volvieron a arreglar".

Agregó que, con las lluvias, el daño se agrava cada vez más.

Féliz aseguró que la comunidad acudió a la gobernadora provincial, Oneida Félix Medina, quien les informó que la intervención de la vía estaba incluida en el presupuesto, pero hasta el momento "no ha pasado nada".

Acciones de las autoridades

Explicó que la última protesta se realizó hace tres meses, tras la cual las autoridades prometieron intervenir la calle. Sin embargo, dijo que solo este martes enviaron maquinaria para echar un poco de tierra y aplanarla con un rodillo. "Eso es lo único que hemos visto hasta ahora", afirmó.

Indicó que algunos estudiantes que viven cerca del centro educativo llegan caminando entre las zanjas, mientras que los que residen más lejos son transportados a través del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).

