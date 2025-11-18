Más de una decena de sectores de Santiago resultaron anegados la noche de ayer lunes a causa de las fuertes lluvias registradas, lo que provocó inundaciones repentinas, daños materiales y el desbordamiento de varias cañadas.

Entre las zonas más afectadas figuran El Embrujo III, Hoya de Caimito, Fracatán, Arroyo de Nibaje, Pontezuela, la cañada del Diablo y Los Jardines Metropolitanos, entre otros.

Las avenidas 27 de Febrero, Salvador Estrella Sadhalá, Circunvalación Sur y Presidente Antonio Guzmán también quedaron parcialmente inundadas, dificultando el tránsito.

En Hoya de Caimito, más de 150 viviendas fueron impactadas por el desbordamiento repentino de una cañada, mientras que en Los Jardines se reportaron más de 30 casas afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-18-at-102412-am-eacc8c5a.jpeg Vehículos cubiertos de lodo tras el desbordamiento de cañada por las fuertes lluvias. (FUENTE EXTERNA)

En el sector Fracatán, al menos 80 viviendas sufrieron daños, de acuerdo con reportes preliminares. Otras comunidades registraron afectaciones menores que aún no han sido contabilizadas oficialmente.

En El Embrujo III, decenas de vehículos fueron arrastrados por la crecida de una cañada, generando pérdidas millonarias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-18-at-102353-am-b78ce4d9.jpeg Desbordamiento de cañada afecta a más de 10 sectores en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Vecinos del área relataron que nunca habían vivido una inundación de tal magnitud y que la situación los tomó por sorpresa.

Piden intervención de las autoridades

Priscida Mercado, residente en El Embrujo III, explicó que la cañada se desbordó con una fuerza inusual.

"Eso fue algo abrumador. Vimos cómo los vehículos quedaban atascados e inservibles. Esperamos que las autoridades vengan a sanear esa cañada, retirar los desechos sólidos y resolver este problema", expresó.

Otra afectada, Soraida Ramírez, narró que perdió prácticamente todas sus pertenencias debido a que el agua entró con fuerza a su vivienda.

"No he dormido limpiando lodo", dijo.

Ramírez agradeció que la inundación ocurriera temprano en la noche y no de madrugada, lo que, según dijo, pudo haber tenido consecuencias peores para su familia y sus vecinos.

Durante toda la noche, organismos de emergencia como la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias, la Cruz Roja y los Bomberos se mantuvieron asistiendo a las familias afectadas y supervisando el nivel de las cañadas.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, exhortó a las personas que viven en zonas propensas a inundaciones a tomar medidas preventivas ante la posibilidad de que continuen las precipitaciones.