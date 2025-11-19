Opret explica motivo de la segunda avería del metro este miércoles; servicio fue restablecido

Pasajeros en la estación Juan Pablo Duarte, que une a la Línea 1 del Metro de Santo Domingo con la Línea 2. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó que fallo que registró este miércoles un tramo de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo tuvo su origen en "una avería".

En un comunicado, la entidad dijo que la zona afectada fue entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, ubicada en Villa Mella, del municipio Santo Domingo Norte, y comenzó pasadas las 6:00 de la tarde, pero no especificó el tipo de fallo que presentó el sistema de transporte.

"Informamos que, siendo las 7:20 de la noche, fue restablecido el servicio", indicó la Opret en el documento colgado en sus redes sociales y enviado a los medios de comunicación.

Es el segundo fallo que registró el servicio de transporte este miércoles.

Pasajeros varados

La avería en el metro provocó que cientos de pasajeros quedaran varados en estaciones; otros fueron evacuados de los trenes por los rieles, de acuerdo a testimonios de afectados, videos y fotografías suministradas a los medios y compartidas en redes sociales.

A la redacción de Diario Libre llegaron videos y fotografías que mostraban el caos vivido por los pasajeros en ese lapso, algunos de los cuales mostraban inconformidad.

SERVICIO RESTABLECIDO



Informamos que, siendo las 7:20 de la noche, fue restablecido el servicio en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte, correspondiente a la Línea 1.



Pasadas las 6:00 de la... pic.twitter.com/n6JipoEiBX — Oficina para el Reordenamiento del Transporte (@OPRET_RD) November 20, 2025

La otra avería en el mismo día

Precisamente la mañana de este miércoles, la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, también tuvo que parar sus operaciones a las 7:30 de la mañana. El motivo –según comunicó la Opret– fue por los procesos de construcción que se están realizando en la Línea 2C, la cual va hasta la entrada de Los Alcarrizos y se tiene en agenda inaugurar en febrero de 2026.

Este fallo afectó "exclusivamente la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, de la Línea 2". El resto de estaciones funcionaban con normalidad, de acuerdo a las informaciones de la Opret. Además, comunicó que puso a disposición de los usuarios autobuses gratis para desplazarse hasta las estaciones que funcionaban.

Dijo que el servicio fue restablecido a las 9:37 de la mañana.