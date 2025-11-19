El nuevo director de la Opret recorre extensión de la Línea 2C del metro hacia Los Alcarrizos

Jhael Isa Tavárez, nuevo director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), durante el recorrido por la Línea 2C del Metro hacia Los Alcarrizos. ( FUENTE EXTERNA )

Jhael Isa Tavárez, nuevo director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), realizó este miércoles un recorrido por la extensión de la Línea 2 del metro hacia Los Alcarrizos.

Durante el recorrido, que abarcó las cinco estaciones de la nueva línea, Isa Tavárez destacó el impacto positivo que tendrá la obra en más de 400,000 personas de la zona.

"Este proyecto no solo mejorará la movilidad en la autopista Duarte, sino que reducirá tiempos de viaje y mejorará la calidad de vida en la zona oeste", afirmó el nuevo titular de la Opret tras recorrer las estaciones.

¿En qué consiste la infraestructura del proyecto de la Línea 2C?

La Línea 2C cuenta con 7.3 kilómetros de extensión y cinco estaciones: Los Alcarrizos – Estación Pablo Adón Guzmán, ubicada en la entrada de Los Alcarrizos; Estación Freddy Gatón Arce, ubicada en el kilómetro 14 de la autopista Duarte; Estación 27 de Febrero, en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte.

También la estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; y la Estación Pedro Martínez, en el kilómetro 9 y medio, en la intersección de la autopista Duarte con la avenida Los Beibolistas.

Además, incluye un túnel de 940 metros, que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera, dando paso a un viaducto elevado de 6.3 kilómetros en el que se distribuyen las estaciones.

El proyecto contempla también la construcción de una vía marginal de 6.5 kilómetros con tres carriles, paralela a la autopista Duarte, la cual convertirá esta vía en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Esta obra vial se encuentra en su fase final de ejecución.

El Gobierno proyecto inaugurar la obra en febrero de 2026.