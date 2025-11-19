Una avería provocada por obras de la Línea 2C obligó a cerrar temporalmente la estación María Montez

Imagen de archivo del área frontal de la estación del Metro María Montez. ( ARCHIVO. )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que una avería registrada a las 7:30 de la mañana de este miércoles afectó el sistema cambia-vía de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, lo que obligó a suspender temporalmente la llegada y salida de trenes hacia la estación María Montez, ubicada en el kilómetro nueve de la autopista Duarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-19-at-91154-am-4c635d5f.jpeg Estación del Metro María Montez.

La institución explicó que el fallo está relacionado con los procesos constructivos de la Línea 2C, que se ejecutan en la misma zona, y aclaró que la incidencia se limita exclusivamente al tramo de acceso a la terminal María Montez.

¿Qué medidas ha tomado Opret para mantener la movilidad?

Para sostener la movilidad de los usuarios durante la interrupción, la Opret habilitó un servicio de transporte alternativo que opera en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó. La operación se realiza con autobuses del Corredor de la Núñez y unidades de la OMSA.

En su comunicado, la entidad señaló que el resto de las estaciones de la Línea 2 opera con normalidad y que la Línea 1 no presenta afectaciones. También pidió disculpas por los inconvenientes y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se corrige la avería.

La Opret no ofreció un tiempo estimado para la restitución completa del servicio en ese tramo, pero aseguró que las brigadas técnicas permanecen en el lugar trabajando para resolver la incidencia cuanto antes.