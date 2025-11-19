Un tramo de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo presenta problemas la noche de este miércoles, lo que ha obligado a cientos de personas a desplazase a pie por la avenida Hermanas Mirabal y el puente Francisco J. Peynado, luego de ser evacuadas del sistema de transporte. Es el segundo fallo que registra este día.

Videos enviados a la redacción de Diario Libre muestran la caótica situación que están pasando los pasajeros del metro. Las personas atribuyen la falla a "un problema eléctrico".

"Sin electricidad el metro, de nuevo", dice un hombre luego de preguntar qué estaba pasando.

Un usuario dijo que los estaban sacando de los vagones por los rieles.

Estación Máximo Gómez

En otras imágenes suministradas al medio se observan a miles de personas apeñucadas en la estación de la Máximo Gómez.

Aparentemente están "quedados". Esa es la estación en la cual se hace la transferencia hacia la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.