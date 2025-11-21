Obras Públicas cerrará este sábado el puente Flotante

Vista del puente Flotante sobre el río Ozama. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó a la ciudadanía que este sábado 22 de noviembre el puente Flotante, sobre el río Ozama, será cerrado al tránsito vehicular durante dos horas, para dar paso a una embarcación.

El cierre será efectivo a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, a fin de facilitar la salida del M/V Atlantic, desde el Astillero Joseph Industrial Development Corp.

Obras Públicas exhorta a los conductores y usuarios habituales de esta vía, que conecta al Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este, a tomar las previsiones necesarias y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos durante el horario indicado.

La disposición forma parte del protocolo de coordinación marítima, que garantiza la seguridad tanto de la navegación como de quienes transitan por esa estructura.

