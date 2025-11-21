Exigen reparación de hoyos en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís

Hoyo en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, cuyo deterioro provoca accidentes y mantiene preocupados a conductores y residentes. ( DIARIO LIBRE/ ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ )

Ciudadanos que circulan de forma habitual por la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís reiteraron su preocupación por la gran cantidad de hoyos que afectan esta vía, provocando constantes accidentes y poniendo en riesgo la vida de quienes transitan por la zona.

Durante un recorrido realizado este viernes, se pudo observar uno de los tantos desperfectos que mantiene alarmada a la comunidad, específicamente en el tramo de Guayabo Dulce, donde motociclistas y automovilistas deben maniobrar bruscamente para evitar caer en estos huecos.

"Esto es un peligro constante. Uno pasa por aquí con miedo porque de repente aparece un hoyo que no se ve bien y uno puede perder el control. Ya han pasado muchos accidentes por esto", expresó Juan Carlos Martínez, motoconchista de la zona.

De igual modo, la ciudadana María Núñez, manifestó que es una problemática que se debe resolver cuanto antes.

Antecedentes recientes

Hace apenas unas semanas, tres accidentes de tránsito se produjeron casi al mismo tiempo y en el mismo tramo de la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, perteneciente al distrito municipal de Guayabo Dulce, sin que existiera relación directa entre los accidentados.

En los accidentes se vieron involucrados tres vehículos: una yipeta Chevrolet Tracker color rojo, un carro Nissan AD color blanco y una motocicleta CG color rojo.

Llamado urgente a las autoridades

Los ciudadanos reiteran su llamado al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades provinciales para que intervengan el tramo y realicen los trabajos y reparación necesarios antes de que ocurra una tragedia mayor.