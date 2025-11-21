Alcaldía del Distrito Nacional recupera aceras ocupadas por vendedores durante más de 25 años

Una ciudadana ahora puede caminar libremente por la acera sur de la avenida Nicolás de Ovando con Máximo Gómez. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Alcaldía del Distrito Nacional recuperó, de común acuerdo con vendedores, la acera sur de la avenida Nicolás de Ovando con esquina Máximo Gómez, que era ocupada por diversos tipos de negocios desde hacía más de 25 años.

Los comerciantes instalaron negocios de venta de artículos como ropas, zapatos, celulares, comidas y otros y ocupaban totalmente la estrecha acera, obligando a los peatones a caminar por la calle. No se informó si los vendedores fueron reubicados en otro lugar.

Proceso de socialización

Desde marzo de este año la Alcaldía inició un proceso de diálogo con los 38 ocupantes de la acera para liberar el espacio que ocupaban de manera ilegal sin atropellos. Como resultado de este proceso, los vendedores recogieron sus pertenencias y se marcharon del lugar de manera voluntaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-20-at-12741-pm-1-af0e63cb.jpeg Antes y después de la intervención de la Alcaldía. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/20112025-negocios-retirados-de-las-aceras-7-27a9df0d.jpg Escombros dejados por los desocupantes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/20112025-negocios-retirados-de-las-aceras-1-20a967c6.jpg Por esa acera antes era imposible caminar. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/20112025-negocios-retirados-de-las-aceras-2-81ad75f6.jpg Durante 25 años, esta acera estuvo ocupada por vendedores. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Durante el diálogo, la Alcaldía contó con el apoyo de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, y de la asociación local de vendedores, entidad que agradeció el trato considerado y respetuoso recibido por las autoridades municipales.

La Dirección de Defensa y Uso de Espacios Públicos (Duep) que dirige el teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, se encargó del proceso de socialización y retiro de los vendedores, que, aunque en principio se resistían a desalojar el lugar, luego entendieron que el espacio había que devolverlo a los peatones.

"Este logro fue posible gracias a la buena voluntad y al estilo de diálogo cercano que caracteriza la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía, cuyos ejes de trabajo priorizan el orden, la seguridad peatonal y el bienestar ciudadano", dijo Sanz Melo.

Destacó que la recuperación se inscribe dentro del compromiso asumido por la alcaldesa Mejía para devolver espacios a los capitaleños, incluyendo áreas verdes para el esparcimiento, aceras y calles para el libre tránsito vehicular y peatonal.

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que intervendrá de manera integral toda el área, incluyendo la ampliación de aceras y colocación de luminarias LED para garantizar no solo la correcta utilización del espacio público, sino también la seguridad de los ciudadanos.

Diario Libre realizó un recorrido este jueves por el lugar y observó que las aceras fueron liberadas, pero se mantienen los escombros de las desmanteladas casetas.