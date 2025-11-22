Reductores de velocidad en el Malecón: Intrant anuncia fechas y zonas prioritarias de intervención

Parte de la señalización que serán utilizadas en el Malecón de Santo Domingo, donde también se colocarán reductores de velocidad. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que este fin de semana comenzará la instalación de las primeras señales y reductores del Malecón de Santo Domingo, como parte del rediseño que ejecuta junto al Alcaldía del Distrito Nacional tras años de reclamos ciudadanos por atropellamientos y la dificultad para cruzar sus cuatro carriles.

Según explicó la institución, los trabajos empezarán con la colocación de señales verticales, consideradas de menor impacto, durante este fin de semana y el siguiente.

Luego, entre la próxima semana y la posterior, se instalarán las bandas de alerta en los puntos donde se construirán las nuevas calzadas elevadas.

El primer "speed table", un reductor de velocidad elevado será construido frente a la Plaza Juan Barón y el Parque Eugenio María de Hostos, una de las zonas de mayor flujo peatonal.

Para minimizar molestias a residentes y conductores, el Intrant indicó que la mayoría de los trabajos se hará en horario de tarde-noche.

Zonas prioritarias del Malecón

El rediseño integral del Malecón prioriza los cruces con mayor frecuencia de atropellamientos, circulación a alta velocidad y alto flujo de peatones. Entre los puntos identificados están:

Cruce peatonal frente al Parque Montesinos.

Parque Juan Barón y su entorno.

Áreas hoteleras del Malecón.

Cruces próximos al cine cercano a la avenida Máximo Gómez.

Zona de Güibia.

Intersecciones próximas a la Cervecería Nacional Dominicana, la Feria Ganadera y el parque lineal en desarrollo.

Acceso a la universidad Unicaribe, donde se registran atropellamientos recurrentes.

Tramo posterior a la Abraham Lincoln, conocido como Autopista 30 de Mayo, que funciona como avenida urbana pese a su denominación.

El Intrant reiteró que esta intervención integral busca reducir el alto índice de siniestros viales en uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la capital, donde convergen actividades recreativas, culturales, vehiculares y turísticas.

La entidad destacó que el proyecto tiene como finalidad salvar vidas y mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores, en un corredor que históricamente ha sido escenario de accidentes graves y donde la ciudadanía exige medidas de control de velocidad.