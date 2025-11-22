La rotura de una tubería registrada la tarde de este sábado en la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 11, provoca un monumental entaponamiento para los conductores que viajan desde la región Norte hacia el Distrito Nacional.

El incidente generó un desplazamiento masivo de agua en la vía.

La ruptura ocurrió bajo el pavimento próximo a una estación de gas y levantó parte del asfalto, creando un cráter que representa riesgo para los vehículos.

Los conductores han avanzado a paso de peatón durante kilómetros, afectando a quienes se desplazan desde Los Alcarrizos y otras comunidades de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/22/whatsapp-image-2025-11-22-at-41258-pm-7cc2e06a.jpeg

¿Qué recomendaciones y medidas se han adoptado?

Se desconoce si personal técnico fue enviado para determinar si la infraestructura afectada pertenece a una línea principal de agua potable o a una tubería industrial. Por ahora no se ha establecido el tiempo estimado para la reparación ni la reapertura total de los carriles afectados.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, según el destino.