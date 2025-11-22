×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Autopista Duarte
Autopista Duarte

VIDEO | Rotura de tubería provoca caos vial en la autopista Duarte próximo al kilómetro 11

La ruptura ocurrió bajo el pavimento próximo a una estación de gas y levantó parte del asfalto

  • Omar Santana - Twitter

La rotura de una tubería registrada la tarde de este sábado en la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 11, provoca un monumental entaponamiento para los conductores que viajan desde la región Norte hacia el Distrito Nacional.

El incidente generó un desplazamiento masivo de agua en la vía.

La ruptura ocurrió bajo el pavimento próximo a una estación de gas y levantó parte del asfalto, creando un cráter que representa riesgo para los vehículos.

RELACIONADAS

Los conductores han avanzado a paso de peatón durante kilómetros, afectando a quienes se desplazan desde Los Alcarrizos y otras comunidades de la zona. 

Expandir imagen
Infografía

¿Qué recomendaciones y medidas se han adoptado?

Se desconoce si personal técnico fue enviado para determinar si la infraestructura afectada pertenece a una línea principal de agua potable o a una tubería industrial. Por ahora no se ha establecido el tiempo estimado para la reparación ni la reapertura total de los carriles afectados.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, según el destino.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.