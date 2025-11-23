Decenas de comunitarios del distrito municipal de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, realizaron una caminata este domingo en rechazo de la instalación de un vertedero en esa zona.

Vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos, los residentes se movilizaron por las calles de esa demarcación: "Queremos ser reconocidos como zona ecoturística, un lugar donde la naturaleza respira, donde el turismo florece, donde nuestros hijos crecen con orgullo", dijo uno de los manifestantes.

La protesta contó con el respaldo del director municipal, Carlos Montaño, quien aprovechó la ocasión para solicitar al presidente Luis Abinader, poner oído en los reclamos ciudadanos.

"Aquí, con esta expresión, le hacemos un llamado al presidente de la República, porque es un hombre que siempre tiene el oído en el pueblo, que chequeé esta manifestación de La Cuaba", clamó el funcionario edilicio al actuar como portavoz de los reclamos de su demarcación.

Los manifestantes llamaron al Ministerio de Medio Ambiente a que le diga "no" a la instalación del depósito en la localidad.

La comunidad prefiere ser ecoturística

Aunque los promotores de la iniciativa lo presentan como un "centro de acopio" o parque industrial, prometiendo empleo y desarrollo económico, los vecinos y empresarios locales denunciaron a periodistas de Diario Libre a principio de mes que la realidad es otra: "el manejo de hasta 500 camiones diarios de basura afectaría la infraestructura, el ambiente y la vida cotidiana de los residentes".

"Ellos hablan de empleo, pero lo que tenemos aquí es una zona ecoturística. Nuestro turismo es lo que sostiene a muchas familias. Una planta de reciclaje con relleno sanitario no nos conviene, nos destruiría", advirtió Hilaria Perdomo, presidenta de la Asociación de Junta de Vecinos de esa localidad.

La Cuaba es un distrito municipal, ubicado al oeste de Santo Domingo, en el municipio de Pedro Brand.