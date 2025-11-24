Caasd lanza "Plan de Zona" para corregir averías en Santo Domingo

El presidente Luis Abinader hace entrega de camiones a la Caasd durante lanzamiento "Plan de Zona". ( LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader dejó iniciado hoy lunes el proyecto "Plan de Zona" de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), con el objetivo de solucionar de manera rápida las averías y otros males que afectan a los residentes en Santo Domingo.

El proyecto cuenta con una inversión de 700 millones de pesos destinados a 141 equipos, como camiones, retroexcavadoras, bombas succionadoras, plantas eléctricas, tuberías y otros elementos que se usarán para corregir problemas en los sistemas de alcantarillado y acueducto.

Para implementar el programa, la Caasd dividió el Gran Santo Domingo en 20 grandes zonas operativas o mini sedes de la entidad, que serán dirigidas por ingenieros y personal capacitado para dar respuesta inmediata a las necesidades que surjan.

El director de la entidad, Felipe Suberví, dijo que el proyecto representará un gran cambio en la rapidez de la Caasd ante los problemas que ocurren en los sistemas de agua y drenaje sanitario en un territorio de más de cuatro millones de habitantes, como es el Gran Santo Domingo.

El proyecto cuenta con una inversión de 700 millones de pesos destinados a 141 equipos. (LUDUIS TAPIA ) La Caasd dividió el Gran Santo Domingo en 20 grandes zonas operativas (LUDUIS TAPIA)

"Con este plan estamos dando un paso decisivo hacia un servicio más humano, más moderno y más eficiente. La gente verá más agua en sus hogares, menos averías y respuestas más rápidas", dijo Suberví.

El plan contempla, además, la ejecución de 54 obras prioritarias que fortalecerán la estructura existente, entre ellas la rehabilitación de tanques de almacenamiento de agua, la modernización de las redes de distribución, nuevos sistemas de bombeo y la mejora de los acueductos Haina-Manoguayabo, La Isabela, El Tamarindo y Valdesia.

Barrera de Salinidad

El presidente Luis Abinader felicitó a la Caasd por la iniciativa y afirmó que "Plan de Zona" es parte de lo que siempre busca el Gobierno: mejorar el servicio a la población. Señaló que en los últimos cinco años se ha aumentado en un 25 % el servicio de agua.

Manifestó que durante los últimos 16 años no se construyeron acueductos y que su administración ha trabajado en la ampliación de la Barrera de Salinidad, cuyos trabajos estarán listos a finales de este año o a principios de enero de 2026.

"También es bueno que conozcan que está en proceso de estudio, conjuntamente con el BID, el acueducto de Hatillo, que está en los estudios y será un proyecto que, después de su construcción —que tardaría dos o tres años—, vendría a satisfacer la necesidad de agua del Gran Santo Domingo".

El mandatario resaltó que, con el proyecto "Plan de Zona", la población sabrá a quién tiene que llamar para obtener una respuesta más rápida a los problemas que se presenten.

