Aguas subterráneas retrasan avances en la remodelación de la calle Del Sol, según gobernadora

Técnicos y equipos pesados trabajan en la remodelación de la calle Del Sol en Santiago, donde la presencia de aguas subterráneas han ralentizado el avance de las excavaciones. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La gobernadora provincial, Rosa Santos, dijo que la presencia de abundantes aguas subterráneas ha ralentizado los trabajos de remodelación en la calle Del Sol, en pleno centro de Santiago, lo que ha impedido cumplir con los plazos inicialmente previstos.

Santos explicó que, aunque la primera semana de diciembre fue anunciada como fecha tentativa para entregar el primer tramo intervenido, los obreros se han encontrado con serias dificultades durante las excavaciones.

"Recientemente estuve supervisando vi mucha agua subterránea. Eso ha sido un problema para las excavaciones que se están haciendo ahí, pero vamos a dar un voto de confianza hasta la primera semana de diciembre para ver cómo el trabajo adelanta", indicó la funcionaria.

La gobernadora señaló que la obra debe concluirse lo antes posible por la importancia comercial de esta vía.

"Estamos casi en diciembre y la calle Del Sol es la vía principal del centro de la ciudad, sin duda hay que terminarla como dé lugar", afirmó.

Comerciantes muestran inconformidad

La Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa) manifestó su disgusto por los retrasos que exhibe el proyecto, el cual debía estar listo en su primera etapa en los primeros días de diciembre.

Aseguran que la intervención ha impactado negativamente los negocios ubicados en la zona, especialmente en la temporada de fin de año, cuando se dinamiza el comercio.

Detalles de la obra

La remodelación de la calle Del Sol es ejecutada por el Gobierno Central, a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, y comenzó a mediados de año con un primer tramo de dos cuadras, desde la calle Sabana Larga hasta la calle Cuba.

El proyecto incluye una excavación de cinco metros de profundidad para construir un túnel de servicios en hormigón, el soterrado del cableado eléctrico y telefónico, la colocación de adoquines y la recuperación de fachadas históricas y comerciales.

Las autoridades estiman que el proceso completo tomará entre 16 y 18 meses, con una inversión aproximada de 375 millones de pesos solo en esta vía.

En los trabajos participan Coraasan, Edenorte y la Dirección de Patrimonio Monumental, encargadas de garantizar el manejo adecuado de las aguas subterráneas, la preservación de elementos históricos y la planificación eléctrica.