VIDEO | La Caasd repara avería en una tubería del kilómetro 11 de la autopista Duarte
Se esperará la instalación de unos cables antes de rellenar la zanja abierta por la reparación del tubo
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) corrigió la avería en la tubería de agua potable del kilómetro 11 de la Autopista Duarte que dejó sin el servicio de agua potable a decenas de sectores.
Desde el pasado sábado brigadas de la Caasd trabajaron para sustituir un tubo de 30 pulgadas de diámetro y una longitud de 44 pies que sustituyó tres tubos tipo lock joint.
La avería fue causada por una de las empresas contratistas de la línea 2-C del metro de Santo Domingo que perforó tres tubos. La situación afectó a resistentes de diferentes sectores de Herrera, Santo Domingo Oeste.
El servicio
- El subdirector operativo de la entidad, Luis Salcedo, supervisó personalmente los trabajos y aseguró que antes de este martes el servicio de agua será restablecido.
Informó que la brigada trabajaron con intensidad y concluyeron los trabajos a las 6:00 de la mañana de este martes. Dijo que el trabajo será probado para asegurarse de que todo quedó perfecto antes de proceder a tapar la tubería.
También se esperará que una empresa instale unos cables que pasan por el lugar para luego rellenar la abertura que se hizo para sustituir el tubo perforado.