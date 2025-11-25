La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) corrigió la avería en la tubería de agua potable del kilómetro 11 de la Autopista Duarte que dejó sin el servicio de agua potable a decenas de sectores.

Desde el pasado sábado brigadas de la Caasd trabajaron para sustituir un tubo de 30 pulgadas de diámetro y una longitud de 44 pies que sustituyó tres tubos tipo lock joint.

La avería fue causada por una de las empresas contratistas de la línea 2-C del metro de Santo Domingo que perforó tres tubos. La situación afectó a resistentes de diferentes sectores de Herrera, Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/whatsapp-image-2025-11-25-at-102232-am-2-51b3ae39.jpeg Desde el pasado sábado brigadas de la Caasd trabajaron para sustituir el tubo. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

El servicio

El subdirector operativo de la entidad, Luis Salcedo, supervisó personalmente los trabajos y aseguró que antes de este martes el servicio de agua será restablecido.

Informó que la brigada trabajaron con intensidad y concluyeron los trabajos a las 6:00 de la mañana de este martes. Dijo que el trabajo será probado para asegurarse de que todo quedó perfecto antes de proceder a tapar la tubería.

También se esperará que una empresa instale unos cables que pasan por el lugar para luego rellenar la abertura que se hizo para sustituir el tubo perforado.