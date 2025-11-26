Durante años, la esquina formada por las calles Felipe Vicini Perdomo y Francisco Núñez Fabián, en Villa Consuelo, Distrito Nacional, ha sido una de las más contaminadas por la gran cantidad de desechos de neveras, agua pestilente y otros desperdicios.

Muchos de los refrigeradores inservibles son llevados al lugar para desguazarlos, sacarle lo que pueda venderse y los desechos los tiran en la esquina. Los desperdicios ocupan una de las aceras de la intersección.

Un lugar de abandono

En ocasiones, son tantos los pedazos del plástico de las neveras que ocupan uno de los dos carriles de la calle Francisco Núñez Fabián, lo que causa taponamientos de vehículos que impacta en parte de la zona y las aceras nunca puede ser utilizadas por los peatones.

Las autoridades recogen los desperdicios cada cierto tiempo, pero cuando no lo hacen con regularidad la esquina se torna caótica, intransitable, con imagen de abandono y falta de autoridad. A los desgüazadores no parece importarle que ocupan un espacio público.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/2f3a5146-530f4876.jpg Aguas putrefactas en Villa Consuelo. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/2f3a5145-86e6a3e2.jpg Los escombros son depositados sin control. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/2f3a5161-c96a273f.jpg Esta escena es frecuente en Villa Consuelo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/2f3a5158-22ac7553.jpg La gente no puede caminar por la acera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La Dirección de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional mantiene contacto con los hombres que viven del negocio de desguazar neveras, pero en ocasiones, la situación se les sale del control.

Aparte de los residuos sólidos, la esquina es una laguna permanente de agua putrefacta que ocupa varios metros de la esquina. El color café del líquido muestra el nivel de contaminación, al igual que el mal olor que genera.

En el lugar, el Gobierno construye una subestación eléctrica y, aunque desde antes de su inicio, hay vigilancia militar, se continúa utilizando la calle y acera para almacenar escombros que afean esa parte de la ciudad, pero que también atenta contra la salud de los residentes y usuarios del tramo.