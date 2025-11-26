×
Villa Consuelo
Villa Consuelo

VIDEO | Aguas putrefactas agravan caos en calles y aceras de Villa Consuelo

Basura y escombros persisten pese a vigilancia

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

Durante años, la esquina formada por las calles Felipe Vicini Perdomo y Francisco Núñez Fabián, en Villa Consuelo, Distrito Nacional, ha sido una de las más contaminadas por la gran cantidad de desechos de neveras, agua pestilente y otros desperdicios.

Muchos de los refrigeradores inservibles son llevados al lugar para desguazarlos, sacarle lo que pueda venderse y los desechos los tiran en la esquina. Los desperdicios ocupan una de las aceras de la intersección.

Un lugar de abandono

En ocasiones, son tantos los pedazos del plástico de las neveras que ocupan uno de los dos carriles de la calle Francisco Núñez Fabián, lo que causa taponamientos de vehículos que impacta en parte de la zona y las aceras nunca puede ser utilizadas por los peatones.

Las autoridades recogen los desperdicios cada cierto tiempo, pero cuando no lo hacen con regularidad la esquina se torna caótica, intransitable, con imagen de abandono y falta de autoridad. A los desgüazadores no parece importarle que ocupan un espacio público.

Aguas putrefactas en Villa Consuelo.
Aguas putrefactas en Villa Consuelo. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)
Los escombros son depositados sin control.
Los escombros son depositados sin control. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)
Esta escena es frecuente en Villa Consuelo. 
Esta escena es frecuente en Villa Consuelo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
La gente no puede caminar por la acera.
La gente no puede caminar por la acera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

  • La Dirección de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional mantiene contacto con los hombres que viven del negocio de desguazar neveras, pero en ocasiones, la situación se les sale del control.

Aparte de los residuos sólidos, la esquina es una laguna permanente de agua putrefacta que ocupa varios metros de la esquina. El color café del líquido muestra el nivel de contaminación, al igual que el mal olor que genera.

En el lugar, el Gobierno construye una subestación eléctrica y, aunque desde antes de su inicio, hay vigilancia militar, se continúa utilizando la calle y acera para almacenar escombros que afean esa parte de la ciudad, pero que también atenta contra la salud de los residentes y usuarios del tramo.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 