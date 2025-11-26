Alcaldía del DN inicia la temporada de Navidad con encendido del arbolito en la Plaza Santo Domingo

Niños juntos a las autoridades tras el encendido del arbolito de Navidad en la Plaza Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La alcaldesa Carolina Mejía dejó encendido la noche de este miércoles el gran árbol navideño instalado en la Plaza Santo Domingo, acto que marca el inicio de las actividades de Navidad que desarrollará la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) en parques y plazas remozadas de la capital.

La actividad reunió a decenas de ciudadanos que acudieron para presenciar el encendido y aprovechar el montaje para fotografías y celebraciones propias de la temporada.

¿Qué proyectos y actividades acompañan el encendido del árbol navideño?

"Con este encendido y gracias al apoyo de los aliados de la ciudad, damos inicio a las celebraciones de Navidad", expresó Mejía durante el acto.

La alcaldesa Carolina Mejía habla durante el acto de encendido del arbolito de Navidad.

El árbol navideño, colocado por primera vez en el litoral marino, se suma a los proyectos de recuperación ejecutados por la gestión municipal en el malecón, que incluyen iluminación con lámparas solares, caminos interiores, áreas de juegos y parqueos, convirtiendo esta vía en uno de los principales espacios de esparcimiento de la ciudad.

El arbolito de Navidad tras ser encendido.

El diseño del montaje estuvo a cargo del artista dominicano Fidel López.

Como parte del ambiente navideño, la avenida George Washington fue decorada con bastones, bolas y guirnaldas desde la Núñez de Cáceres hasta el Obelisco, decoración que también se extendió a otras vías importantes del Distrito Nacional.

El nacimiento del niño Jesús forma parte de la decoración.

El acto contó con la participación de Los Duendes Ecológicos de Propagas y un espectáculo final de fuegos artificiales.

El ADN invitó a los ciudadanos a consultar en sus redes sociales la programación navideña del programa Vive tu Parque.