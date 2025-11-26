El Ministerio de Obras Públicas desmontó uno de los dos puentes peatonales que atraviesan la autopista Las Américas, por el kilómetro 10, sector Los Frailes, que está en desuso desde hace años por daños estructurales causados por el salitre.

El pasado domingo una brigada del ministerio desmontó las dos superestructuras de cemento por donde cruzaban los peatones, pero a pesar de la solicitud, la entidad no informa si se reconstruirá el puente en el mismo lugar y si tendrá un nuevo diseño.

Los pilares centrales y laterales no han sido derribados por las autoridades, pero se desconoce si se volverá a colocar la estructura desmontada o si habrá una nueva.

Obras necesarias

Los dos peatonales, uno ubicado en el kilómetro 10 y el otro en el 11 y medio, presentan problemas estructurales en las escaleras de acceso desde hace mas de 12 años. El salitre fue erosionando la estructura hasta corroer las varillas, principalmente en el lado sur, cerca del mar, lo que significaba un peligro.

Ante el progresivo deterioro, las autoridades decidieron impedir el uso del puente con la colocación de muros de concreto, pero aun así la gente los usaba hasta que luego se decidió eliminar las escaleras en ambos puentes.

El otro puente, ubicado en el kilómetro 11 y medio, todavía tiene la estructura colocada, pero sin las escaleras de acceso. Tampoco Obras Públicas informa lo que se hará con esa pasarela.