Villa Mella
Villa Mella

Demuelen decenas de viviendas en Mata Gorda, Villa Mella

Los afectados advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados y pidieron la atención del presidente Luis Abinader para que no permita ese tipo de situaciones

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Demuelen decenas de viviendas en Mata Gorda, Villa Mella
Tractores y equipos utilizados para destruir las viviendas en la localidad Mata Gorda, Villa Mella. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Decenas de viviendas fueron detonadas desde las primeras horas de este jueves en la localidad Mata Gorda, en Villa Mella.

De acuerdo con afectados un gran contingente policial acompañado de tractores destruyeron las viviendas sin que se les notificará.

Las familias aseguran que muchas de las viviendas tienen hasta 100 años en los terrenos, indicaron que la uniformada acudió con un grupo de supuestos delincuentes a robar dinero, televisores y otras cosas de valor .

Expandir imagen
Infografía
Parte de las personas afectadas por la destrucción de sus hogares. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Acusan de los daños a un ex coronel de apellido García que reclama los terrenos a pesar de que son del Consejo Estatal del Azúcar.

RELACIONADAS

Ajuares en las calles

En la calle permanecen los ajuares de los afectados mientras más de casi un centenar de agentes policiales se mantienen apostados en el lugar.

  • Los afectados advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados y llamaron la atención del presidente Luis Abinader para que no permita ese tipo de abusos.

Explicaron que reconocen que la propiedad de una parcela del ex coronel, pero que utiliza el título que tiene de procedencia dudosa para apropiarse de otra que le queda al lado.

TEMAS -
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 