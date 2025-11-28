Lo que para decenas de familias era una madrugada común terminó en una escena de pánico y destrucción. A las seis de la mañana, sin aviso previo, según los residentes de Mata Gorda, en Villa Mella, un contingente policial comenzó a demoler viviendas.

El ruido de tractores y otros equipos pesados despertó a los vecinos. Algunos ya tenían las maquinarias encima cuando vieron a agentes en los alrededores y a jóvenes armados con machetes, cuchillos y martillos que entraron a las casas para llevarse dinero, televisores y otros objetos de valor.

¿Cómo ocurrió la demolición en Mata Gorda?

Los desalojados, unas 125 viviendas, algunas de dos niveles, alegan que son heredero de los terrenos y que en algunas de los residentes nacieron en el ligar hace 97 años, pero que un ex coronel de nombre Julio Garcia, se quiere apropiar de ellos con alegados títulos falsos de la parcela número 20 del Distrito catastral 31. Reconocen que el ex oficial es propietario de la parcela 32 del mismo distrito.

Los afectados explicaron que quienes intentaron resistirse fueron amenazados por los "tigueres", como los definieron, a quienes no podían enfrentar porque formaban parte del grupo que destruía las viviendas y, según ellos, actuaban con respaldo policial.

Amparo de Jesús afirmó que la comunidad mantiene una litis con un ex coronel desde hace más de cuarenta años y que el caso está en los tribunales. Dijo que tienen títulos de herederos y que no entiende cómo el oficial llegó con la fuerza pública para derribar casas.

Sostuvo que el abogado del Estado actuó en contra de la ley y se convirtió en cómplice de un despojo sobre terrenos que, asegura, pertenecen a su familia desde hace más de cien años. Añadió que no recibieron ninguna notificación oficial.

Las familias quedaron a la intemperie, con sus pertenencias en la calle y sin posibilidad de resguardar nada porque, según relataron, tuvieron que salir corriendo para evitar resultar heridos.

¿Cuál es la situación actual de las familias afectadas?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/27112025-desalojo-en-mata-gorda-en-punta-de-villa-mella---luduis-tapia11-3de2c370.jpg Los Policias acompañaron a los conductores de las palas. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/27112025-desalojo-en-mata-gorda-en-punta-de-villa-mella---luduis-tapia8-f0f0cc55.jpg La gente se mostró impotente ante el desalojo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/27112025-desalojo-en-mata-gorda-en-punta-de-villa-mella---luduis-tapia17-95314de5.jpg Mariano Rivera, llora proque no tienen donde dormir al derribarle su casa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/27112025-desalojo-en-mata-gorda-en-punta-de-villa-mella---luduis-tapia27-7adc1470.jpg La gente pudo salvar algunas pertenencias, pero no tienen donde guardarlas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/27112025-desalojo-en-mata-gorda-en-punta-de-villa-mella---luduis-tapia31-bafaf30b.jpg Los desalojados advierten que no se quedarán de brtazos cruzados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Daniel Martínez y su esposa Grisel, padres de tres niños, observan el zinc retorcido que cayó encima de lo poco que quedó de su casa luego de la demolición. No saben dónde dormirán y temen que, si llueve, todo se dañará. Las camas ya están inservibles.

Los ojos de Grisel se humedecen al describir lo ocurrido, mientras su vecina Deini María rompe en llanto por la rabia y el miedo que asegura haber sentido durante el operativo.

"Nos dejó en la calle, esta tierra es del CEA, no es de él. Yo vivo aquí desde que yo nací", dijo indignada.

El caso no tiene una solución oficial por ahora. Los moradores exigen la presencia de autoridades imparciales para revisar la legalidad del desalojo y del título en disputa. Mientras tanto, permanecen entre escombros, aferrados a un terreno que consideran suyo por historia y herencia.