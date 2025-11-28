La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este viernes la llegada de dos nuevos trenes acoplables, los cuales serán incorporados al Metro de Santo Domingo para dar respuesta a la demanda del servicio.

Mediante una nota de prensa, la institución explicó con estos dos nuevos trenes de seis vagones se completan los diez trenes modelo Metrópolis 9000, Serie 6 recibidos por la Opret, con los cuales se aumenta de 14,000 a 22,000 usuarios por hora, completando así el Proyecto de Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 del Metro, el cual incluyó un túnel de interconexión entre las Líneas 1 y 2, en la estación Juan Pablo Duarte.

Afirmaron que los trenes cuentan con tecnología de última generación, que permitirá un servicio más eficiente y cómodo para los usuarios del Metro de Santo Domingo. Los vagones fueron fabricados bajo los más altos estándares de calidad y seguridad en la planta industrial de Alstom, en Santa Perpetua, Barcelona.

Seis vagones en la Línea 1

La institución señaló que con la llegada de trenes acoplables de tres vagones, la Opret ha incorporado trenes de seis vagones a la Línea 1, facilitando el incremento de pasajeros de forma significativa hasta duplicar la capacidad en las horas de mayor demanda, acción con la cual se han eliminado las filas en este medio de transporte masivo.

El director ejecutivo de la Opret, ingeniero Jhael Isa Tavárez, afirmó que la llegada de nuevos trenes es un aspecto clave para mejorar la experiencia de los usuarios de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

"Con la incorporación de nuevos trenes se han eliminado los tiempos de espera para acceder a este servicio de la Línea 1, el cual es demandado por miles de ciudadanos cada día", afirmó.

Los nuevos trenes cuentan con cabinas de conducción rediseñadas y modernos sistemas de iluminación interior LED, lo que eleva los niveles de confort y seguridad para los usuarios.

La incorporación progresiva de estas unidades está orientada a fortalecer la operación de la Línea 1, especialmente durante las horas pico, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y a mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros.