Viernes Negro 2025: dominicanos salen a aprovechar las ofertas pese a la lluvia

Cientos de personas aprovechan las ofertas en la avenida Duarte, la principal arteria comercial, por motivo del Viernes Negro 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

A pesar de las lluvias registradas este viernes, cientos de personas salieron a las calles para aprovechar las ofertas del Viernes Negro, conocido popularmente como Black Friday.

Aunque esta tradición no es originaria del país, desde hace años se ha integrado a los hábitos de compras de los dominicanos.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre en el Gran Santo Domingo, se observó una notable afluencia de compradores en busca de electrodomésticos, ropa y otros artículos.

Tiendas abarrotadas

En la avenida Duarte, la principal arteria comercial, abundaban los letreros con mensajes como “Hasta un 50 % de descuento”, “Zonas de oferta” y “Gana el 100 % de tu factura por el Black Friday”.

José León Lebrón, encargado de la tienda Plaza Lama de la avenida Duarte, aseguró que este año el flujo de clientes superó el del 2024.

“Este año lo veo mejor que el anterior. Mire cuántas personas están buscando electrodomésticos”, afirmó León Lebrón a Diario Libre.