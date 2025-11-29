El 87 % de los incendios en el Distrito Nacional se origina por fallas eléctricas, según bomberos
El director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional recomendó apagar los arbolitos y las luces al salir de casa, debido a sobrecalentamiento
El director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, llamó a la ciudadanía a tomar mayores precauciones durante la temporada navideña debido a los incendios vinculados al uso inadecuado de luces decorativas, extensiones y conexiones improvisadas.
Frómeta explicó a Diario Libre que en el Distrito Nacional "el 87 % de los incendios son causados por electricidad".
Recordó que cada año se repiten los incendios provocados por arbolitos y adornos navideños, por lo que insistió en que la instalación eléctrica debe ser realizada por personas capacitadas y utilizando extensiones certificadas, capaces de soportar la carga requerida.
"Que la persona que vaya a hacer el trabajo eléctrico pueda medir el consumo de esas extensiones para evitar un alto consumo, que se sobrecalienten y también que ocurra un cortocircuito", señaló.
Indicó, además, que toda instalación debe contar con los sistemas de protección adecuados. "En todas las casas, cuando un electricista trabaja, una persona que tenga los conocimientos coloca unos breakers, que son protecciones para que, si hay cualquier inconveniente, los breakers se disparen", puntualizó.
Asimismo, recomendó apagar los arbolitos y las luces al salir de casa, ya que el sobrecalentamiento en las conexiones puede desencadenar un incendio en cuestión de minutos.
Incendios de vehículos
Frómeta Herasme también se refirió a los recientes incendios de vehículos registrados en calles del Distrito Nacional. Explicó que muchos de estos casos están relacionados con la instalación de accesorios eléctricos, como sistemas de música, luces adicionales o equipos no incluidos por los fabricantes.
"Hay algunas personas que les adicionan luces y un sinnúmero de accesorios a los vehículos. Eso también debe hacerlo una persona que tenga las capacidades, para que, si va a instalar algún accesorio, los alambres que tiene el vehículo puedan soportarlo. Los fabricantes diseñan de una forma... si usted les quiere poner algunos accesorios, sepan cómo hacerlo", afirmó.
Señaló que las malas instalaciones generan sobrecarga y calentamiento en las líneas eléctricas, lo que puede desencadenar fuego en movimiento.
Reiteró que la principal causa de incendios en el Distrito Nacional sigue siendo la electricidad, tanto en hogares como en establecimientos comerciales, talleres y automóviles, por lo que instó a la población a revisar y corregir cualquier instalación defectuosa.
Emergencias atendidas
De acuerdo con datos de los Bomberos del Distrito Nacional, entre enero y octubre de 2025 han atendido 4,635 emergencias. Los siguientes datos destacan los tipos de incendios atendidos.
Emergencias atendidas en años anteriores
- 2024: 6,063
- 2023: 5,510
- 2022: 4,058
El 2024 superó los registros de los dos años previos, según las cifras del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.