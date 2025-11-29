Mes a mes en 2025 — Emergencias atendidas (Bomberos DN)

Desglose mensual de emergencias y tipos de incendios registrados en el Distrito Nacional (enero-octubre 2025).

Emergencias totales y detalle por tipo: residencial, comercial, eléctrico, vehicular y forestal/vertedero.
MesEmergencias totalesResidencialComercialEléctricoVehicularForestal / Vertedero
Enero4634425602343
Febrero3644816692030
Marzo4655332692851
Abril4596330712045
Mayo48050251021826
Junio47848231232925
Julio44849151112524
Agosto48151191492514
Septiembre51255331202318
Octubre5026329803024
Acumulado (ene-oct)4,635469243954241280

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (datos mensuales 2025).