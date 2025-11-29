Los bomberos del Distrito Nacional sofocaron un incendio que destruyó por completo un carro Smart y afectó parcialmente una Honda CR-V, la mañana del lunes 24 de noviembre de 2025, frente al Ministerio de Agricultura en Jardines del Norte, DN. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, llamó a la ciudadanía a tomar mayores precauciones durante la temporada navideña debido a los incendios vinculados al uso inadecuado de luces decorativas, extensiones y conexiones improvisadas.

Frómeta explicó a Diario Libre que en el Distrito Nacional "el 87 % de los incendios son causados por electricidad".

Recordó que cada año se repiten los incendios provocados por arbolitos y adornos navideños, por lo que insistió en que la instalación eléctrica debe ser realizada por personas capacitadas y utilizando extensiones certificadas, capaces de soportar la carga requerida.

"Que la persona que vaya a hacer el trabajo eléctrico pueda medir el consumo de esas extensiones para evitar un alto consumo, que se sobrecalienten y también que ocurra un cortocircuito", señaló.

Indicó, además, que toda instalación debe contar con los sistemas de protección adecuados. "En todas las casas, cuando un electricista trabaja, una persona que tenga los conocimientos coloca unos breakers, que son protecciones para que, si hay cualquier inconveniente, los breakers se disparen", puntualizó.

Asimismo, recomendó apagar los arbolitos y las luces al salir de casa, ya que el sobrecalentamiento en las conexiones puede desencadenar un incendio en cuestión de minutos.

Incendios de vehículos

Frómeta Herasme también se refirió a los recientes incendios de vehículos registrados en calles del Distrito Nacional. Explicó que muchos de estos casos están relacionados con la instalación de accesorios eléctricos, como sistemas de música, luces adicionales o equipos no incluidos por los fabricantes.

"Hay algunas personas que les adicionan luces y un sinnúmero de accesorios a los vehículos. Eso también debe hacerlo una persona que tenga las capacidades, para que, si va a instalar algún accesorio, los alambres que tiene el vehículo puedan soportarlo. Los fabricantes diseñan de una forma... si usted les quiere poner algunos accesorios, sepan cómo hacerlo", afirmó.

Señaló que las malas instalaciones generan sobrecarga y calentamiento en las líneas eléctricas, lo que puede desencadenar fuego en movimiento.

Reiteró que la principal causa de incendios en el Distrito Nacional sigue siendo la electricidad, tanto en hogares como en establecimientos comerciales, talleres y automóviles, por lo que instó a la población a revisar y corregir cualquier instalación defectuosa.

Emergencias atendidas

De acuerdo con datos de los Bomberos del Distrito Nacional, entre enero y octubre de 2025 han atendido 4,635 emergencias. Los siguientes datos destacan los tipos de incendios atendidos.

Mes a mes 2025 - Emergencias Bomberos DN Mes a mes en 2025 — Emergencias atendidas (Bomberos DN) Desglose mensual de emergencias y tipos de incendios registrados en el Distrito Nacional (enero-octubre 2025). Emergencias totales y detalle por tipo: residencial, comercial, eléctrico, vehicular y forestal/vertedero. Mes Emergencias totales Residencial Comercial Eléctrico Vehicular Forestal / Vertedero Enero 463 44 25 60 23 43 Febrero 364 48 16 69 20 30 Marzo 465 53 32 69 28 51 Abril 459 63 30 71 20 45 Mayo 480 50 25 102 18 26 Junio 478 48 23 123 29 25 Julio 448 49 15 111 25 24 Agosto 481 51 19 149 25 14 Septiembre 512 55 33 120 23 18 Octubre 502 63 29 80 30 24 Acumulado (ene-oct) 4,635 469 243 954 241 280 Fuente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (datos mensuales 2025).

Emergencias atendidas en años anteriores

2024 : 6,063

: 6,063 2023: 5,510

2022: 4,058

El 2024 superó los registros de los dos años previos, según las cifras del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

