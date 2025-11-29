Proponen modernizar la Ley 5038 para mejorar la convivencia en los condominios

Varios participantes en el seminario "Ciudadanía Activa: de la reflexión a la acción en la vida vertical" coincidieron en la necesidad de modificar la Ley de Condominio 5038 para adecuarla a los tiempos actuales.

Víctor Féliz, director de la plataforma Municipalidad Global, entidad que organizó el seminario, dijo que el encuentro fue un espacio dedicado a proponer cambios en la legislación que rige la convivencia en altura. La actividad fue realizada en el Salón Multiusos.

Sostuvo que es necesario trabajar desde ahora para resolver y prevenir los conflictos que se originan en las edificaciones multifamiliares, y que se debe comenzar por las inquietudes de la gente para que sirvan de sustento a los cambios de la ley.

"Si algo está claro, es que el futuro de la convivencia vertical no se construye desde la distancia. Se construye aquí, escuchándolos, pensando y proponiendo juntos, con humildad y convicción. Les digo: hoy comienza una conversación que debe transformar la vida vertical en la República Dominicana, y comienza aquí con ustedes", dijo Féliz.

Por su lado, el coordinador general de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), José Antonio Constanzo, tuvo las palabras de apertura del evento. Presentó un recuento histórico sobre el origen de la convivencia en edificios y también se mostró partidario de cambios en la ley de condominios.

El tema central estuvo a cargo del diputado Tobías Crespo, quien destacó la participación de distintos sectores en la elaboración de un anteproyecto de ley con la finalidad de introducir cambios innovadores en la Ley 5038 sobre Condominios.

Sugirió la creación de una Superintendencia de Condominios como órgano autónomo para regular, supervisar y mediar en todos los conflictos relacionados con ese sector.

Proyecto al congreso

El legislador expresó que el anteproyecto, cuando sea introducido, deberá ser enviado a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. Indicó que deben contemplarse aspectos como los vacíos legales en los títulos, los conflictos en las áreas comunes, la deficiencia de mantenimiento, la operación irregular de los condominios turísticos de rentas cortas, la intermediación inmobiliaria no regulada y la falta de reglas claras sobre gobernanza, transparencia, convivencia, seguridad e inclusión.

"Debemos ir adecuando la norma para mantenernos al día, no solo con la sociedad, sino también con los avances tecnológicos", sostuvo.