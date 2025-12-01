Abinader inaugura Villa Navidad 2025 y llama a las familias a disfrutar del espacio

Villa Navidad ofrece un espacio de diversión, tradición y convivencia familiar. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, inauguraron este lunes la cuarta edición de Villa Navidad 2025, que se realiza en los jardines del Palacio de los Deportes en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la avenida Máximo Gómez, del Distrito Nacional.

El evento, que estará abierto hasta el lunes 5 de enero de 2026, es totalmente gratuito y funcionará de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, ofreciendo un espacio de diversión, tradición y convivencia familiar. La ceremonia de apertura concluyó con fuegos artificiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-01-at-210341-13d52017.jpeg Una madre disfruta junto a sus dos hijas del inicio de Villa Navidad 2025 por el túnel, una de las atracciones del evento navideño. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Durante la apertura, Abinader invitó a las familias a dejar atrás lo negativo y disfrutar de la temporada navideña.

"Es una época de amor, alegría, unión y esperanza. Dejemos todo lo negativo atrás y vivamos lo positivo, compartiendo momentos especiales con nuestra familia" Luis Abinader Presidente del país “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-01-at-210349-f6673e50.jpeg El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, en el escenario principal. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

El mandatario exhortó a padres, hijos, abuelos, sobrinos, tíos y tías a visitar la Villa Navidad y disfrutar de las actividades preparadas.

Entre risas y aplausos de los niños, pidió un "grito fuerte de alegría" para iniciar la temporada navideña con entusiasmo.

Atracciones

El evento contará con espacios temáticos como el Túnel de Nieve, el Barrio Navideño, la Granja de la Navidad, el Carrusel y el Bosque Azul, además de presentaciones artísticas, juegos, espectáculos, luces, personajes infantiles y actividades para todas las edades.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó que Villa Navidad ha sido preparada con amor para ofrecer experiencias memorables a niños y adultos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-01-at-210346-ef8b4d41.jpeg La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó que el espacio fue preparado con amor. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

"A nuestros hermanos capitaleños, que vengan a visitar un espacio que ha sido concebido y preparado con amor para que podamos tener esas experiencias que son tan importantes para niños y para adultos también", destacó Mejía.

De su lado, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, aseguró que la institución apoya la iniciativa para llevar alegría, paz y prosperidad a los hogares dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-01-at-210348-b760fd99.jpeg Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, dijo que a la entidad bancaria le gusta aportar para el bienestar social. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

"El interés del Banco de Reserva ahora no es económico, el interés hoy es llevar alegría esta Navidad. Esperamos que sea de amor, paz y properidad", resaltó Aguilera.

Santiago también celebrará Villa Navidad 2025

En Santiago, la Villa Navidad 2025 se inaugurará el martes 2 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibao, con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña.

¿Qué se ha hecho en años anteriores?

En 2024, Villa Navidad se realizó en los jardines del Palacio de los Deportes desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero de 2025, y en Santiago en los jardines del Teatro del Nacional, desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-01-at-210204-f99dacec.jpeg Un camino de Villa Navidad 2025en los jardines del Palacio de los Deportes. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-01-at-210346-1-e7a5376c.jpeg La casita del Grinch de la Navidad para que los niños disfruten del evento navideño. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-01-at-210342-262e17fb.jpeg Los jardines del Palacio de los Deportes del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se estará el parque hasta el 5 de enero de 2026. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

En ese año, un total de 4,026,463 personas visitaron Villa Navidad hasta el 5 de enero.