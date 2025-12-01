Abinader inaugura Villa Navidad 2025 y llama a las familias a disfrutar del espacio
El evento, abierto hasta el lunes 5 de enero de 2026, es totalmente gratuito y funcionará de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche
El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, inauguraron este lunes la cuarta edición de Villa Navidad 2025, que se realiza en los jardines del Palacio de los Deportes en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la avenida Máximo Gómez, del Distrito Nacional.
El evento, que estará abierto hasta el lunes 5 de enero de 2026, es totalmente gratuito y funcionará de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, ofreciendo un espacio de diversión, tradición y convivencia familiar. La ceremonia de apertura concluyó con fuegos artificiales.
Durante la apertura, Abinader invitó a las familias a dejar atrás lo negativo y disfrutar de la temporada navideña.
El mandatario exhortó a padres, hijos, abuelos, sobrinos, tíos y tías a visitar la Villa Navidad y disfrutar de las actividades preparadas.
Entre risas y aplausos de los niños, pidió un "grito fuerte de alegría" para iniciar la temporada navideña con entusiasmo.
El evento contará con espacios temáticos como el Túnel de Nieve, el Barrio Navideño, la Granja de la Navidad, el Carrusel y el Bosque Azul, además de presentaciones artísticas, juegos, espectáculos, luces, personajes infantiles y actividades para todas las edades.
La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó que Villa Navidad ha sido preparada con amor para ofrecer experiencias memorables a niños y adultos.
"A nuestros hermanos capitaleños, que vengan a visitar un espacio que ha sido concebido y preparado con amor para que podamos tener esas experiencias que son tan importantes para niños y para adultos también", destacó Mejía.
De su lado, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, aseguró que la institución apoya la iniciativa para llevar alegría, paz y prosperidad a los hogares dominicanos.
"El interés del Banco de Reserva ahora no es económico, el interés hoy es llevar alegría esta Navidad. Esperamos que sea de amor, paz y properidad", resaltó Aguilera.
Santiago también celebrará Villa Navidad 2025
- En Santiago, la Villa Navidad 2025 se inaugurará el martes 2 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibao, con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña.
¿Qué se ha hecho en años anteriores?
En 2024, Villa Navidad se realizó en los jardines del Palacio de los Deportes desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero de 2025, y en Santiago en los jardines del Teatro del Nacional, desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.
En ese año, un total de 4,026,463 personas visitaron Villa Navidad hasta el 5 de enero.