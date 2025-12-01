Residentes del sector Pekín, al sur de Santiago, denunciaron que los trabajos de construcción del monorriel provocaron la rotura de una tubería cloacal en las cercanías de la avenida Yapur Dumit, generando un foco de contaminación.

Según dijeron, la situación afecta a la comunidad desde hace varios meses.

Desbordamiento constante

Los vecinos exigieron que la empresa a cargo de la obra, o en su defecto la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) o la Alcaldia, intervengan de inmediato para corregir la avería, la cual mantiene un desbordamiento constante de aguas cloacales y un hedor que califican de "insoportable".

Edison Pujols, comunitario de la zona, explica que por la zona transitan diariamente estudiantes, adultos mayores y trabajadores que deben convivir con el mal olor y el charco permanente que deja la filtración.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-101938-am-03b23d6f.jpeg Una mujer cruza la acera entre aguas cloacales desbordadas en el sector Pekín. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

"Este hedor no lo aguanta nadie. Los choferes de carros públicos también se han quejado. Las autoridades han sido lentas, deben buscarle la vuelta a esto", señaló.

Carlos Almonzar, otro residente del área, afirmó que la situación se ha vuelto insoportable.

"Uno entiende que es una obra para el pueblo y que hay que permitir el trabajo, pero también debieron arreglar la situación del agua. Esto tiene meses así y no vemos acción", expresó.

Ignacio Hernández, quien camina diariamente por el lugar, cuestionó cuánto tiempo más deberán esperar para buscarle una salida a la problemática.

"Tenemos como tres meses con esto. El tubo sigue botando agua sucia y nadie resuelve", denunció.

Los comunitarios hacen un llamado a que las autoridades y la empresa constructora del monorriel intervengan de forma urgente, debido a que consideran que la situación representa un riesgo para la salud de todos los habitantes de Pekín y de quienes circulan por el lugar.