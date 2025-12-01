×
eliminación de vertederos
eliminación de vertederos

Medio Ambiente destaca avances en soluciones para eliminación de vertederos

Aclaró que la planta de valorización que se construirá en La Cuaba, cumple con todos los estándares internacionales

    Expandir imagen
    Medio Ambiente destaca avances en soluciones para eliminación de vertederos
    Fachada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó los avances de las soluciones ambientales que se ejecutan en el país para eliminar vertederos a cielo abierto, entre ellas la construcción de una planta de valorización en el Distrito Municipal La Cuaba, del municipio Pedro Brand.

    De acuerdo con una nota de prensa, el ministro valoró las soluciones ubicadas La Cuaba, Haina y en las cercanías de Duquesa. En ese sentido, aclaró que la planta de valorización que se construirá en La Cuaba, cumple con los requerimientos y no representa riesgos para las comunidades cercanas.

    "Es una planta de revalorización manejada con todos los estándares internacionales, que no va a afectar en lo más mínimo", afirmó.

    • El funcionario también resaltó el desarrollo de la solución en Haina, la cual —dijo— se ejecuta en las inmediaciones del vertedero: "eso va a permitir que todo el Gran Santo Domingo tenga un acceso integral", añadió.
    Sobre Duquesa

    En cuanto al vertedero de Duquesa, el ministro informó que el proceso de adjudicación de la primera etapa se encuentra en su fase final. "En el primer trimestre del año que viene inicia el cierre técnico de Duquesa, que será la remediación ambiental más importante de la historia de la República Dominicana", indica el comunicado.

