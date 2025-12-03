20 preguntas con Carolina Mejía: el lado más auténtico de la alcaldesa

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, mostró este miércoles su faceta más cercana al responder una dinámica de 20 preguntas que revelan detalles de su personalidad, gustos y aficiones.

Desde lo que cocina a sus hijos hasta el género musical que le gusta, Mejía se dejó conocer un poco fuera de los protocolos habituales del cargo.

Entre sus respuestas destacó su pasión por la Navidad y que, a propósito del entusiasmo de cada temporada de beisbol dominicano, es una aguilucha de corazón.

Fueron unas preguntas ligeras y espontáneas, que permitió ver a la funcionaria como ciudadana, madre y amante de la cultura dominicana. Con cada respuesta, Carolina Mejía mostró que detrás de la responsabilidad municipal también hay una mujer auténtica y sencilla.