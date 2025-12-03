×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Triángulo Verde
Triángulo Verde

Digecac entrega remozado el Triángulo Verde en la avenida Hípica

Incluyó colocación de árboles y bancos, limpieza, pasalera, entre otros detalles

    Expandir imagen
    Digecac entrega remozado el Triángulo Verde en la avenida Hípica
    El acto fue encabezado por el director de Digecac, Rodolfo Valera Grullón; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; y la ingeniera Mitzi Lluberes, del Ministerio de Obras Públicas. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) inauguró este miércoles la rehabilitación del Triángulo Verde de la avenida Hípica, un espacio que forma parte del corredor ecológico que conecta con la autopista Las Américas.

    El acto fue encabezado por el director de Digecac, Rodolfo Valera Grullón; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; y la ingeniera Mitzi Lluberes, del Ministerio de Obras Públicas.

    Valera destacó que el remozamiento del área representa un cierre significativo para la institución en 2025. "La recuperación de este Triángulo Verde evidencia que somos más que poda de áreas verdes. Tenemos una visión integral del embellecimiento y de su impacto directo en las comunidades", afirmó.

    El alcalde Dío Astacio agradeció el apoyo de la institución y valoró la entrega del espacio, reclamado por la comunidad desde hace años. Llamó a los residentes a cuidar y preservar el lugar. "Los ciudadanos deben asumir compromiso con la naturaleza y los espacios que les rodean", expresó.

    Detalles de la intervención

    El espacio, ubicado próximo al Hipódromo V Centenario, fue intervenido entre septiembre y diciembre. Los trabajos incluyeron:

    • Rediseño y adecuación de toda la jardinería

    • Colocación de cientos de plantas ornamentales, como crotones, violetas y tocadores

    • Poda y mejora del arbolado existente

    • Instalación de nuevos bancos y creación de pasarelas para recorrer el área

    • Colocación de grama e instalación de un Punto Verde

    La obra se integra al paseo verde desarrollado en la isleta central de la avenida Hípica, que conecta con el tramo elevado puesto en funcionamiento recientemente por Obras Públicas.

     

    Al evento asistieron representantes de la Fuerza Aérea, funcionarios del RD-Vial, subdirectores de Digecac, miembros de la prensa e invitados especiales

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.