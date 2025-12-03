Digecac entrega remozado el Triángulo Verde en la avenida Hípica

El acto fue encabezado por el director de Digecac, Rodolfo Valera Grullón; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; y la ingeniera Mitzi Lluberes, del Ministerio de Obras Públicas. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) inauguró este miércoles la rehabilitación del Triángulo Verde de la avenida Hípica, un espacio que forma parte del corredor ecológico que conecta con la autopista Las Américas.

El acto fue encabezado por el director de Digecac, Rodolfo Valera Grullón; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; y la ingeniera Mitzi Lluberes, del Ministerio de Obras Públicas.

Valera destacó que el remozamiento del área representa un cierre significativo para la institución en 2025. "La recuperación de este Triángulo Verde evidencia que somos más que poda de áreas verdes. Tenemos una visión integral del embellecimiento y de su impacto directo en las comunidades", afirmó.

El alcalde Dío Astacio agradeció el apoyo de la institución y valoró la entrega del espacio, reclamado por la comunidad desde hace años. Llamó a los residentes a cuidar y preservar el lugar. "Los ciudadanos deben asumir compromiso con la naturaleza y los espacios que les rodean", expresó.

Detalles de la intervención

El espacio, ubicado próximo al Hipódromo V Centenario, fue intervenido entre septiembre y diciembre. Los trabajos incluyeron:

Rediseño y adecuación de toda la jardinería

Colocación de cientos de plantas ornamentales, como crotones, violetas y tocadores

Poda y mejora del arbolado existente

Instalación de nuevos bancos y creación de pasarelas para recorrer el área

Colocación de grama e instalación de un Punto Verde

La obra se integra al paseo verde desarrollado en la isleta central de la avenida Hípica, que conecta con el tramo elevado puesto en funcionamiento recientemente por Obras Públicas.

Al evento asistieron representantes de la Fuerza Aérea, funcionarios del RD-Vial, subdirectores de Digecac, miembros de la prensa e invitados especiales