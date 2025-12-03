El próximo martes se inicia la remodelación del parque de la Núñez de Cáceres

El próximo 9 de diciembre se dará el primer palazo que marcará oficialmente el inicio de la reconstrucción del parque de la Núñez de Cáceres, un espacio diseñado para el esparcimiento y bienestar de los ciudadanos.

La información la ofreció la alcaldesa Carolina Mejía durante la entrevista Diálogo Libre de este periódico. Informó que el proyecto ha estado en planificación por más de un año y es desarrollado en colaboración con el Banco Popular Dominicano, institución que ha apoyado la creación de áreas verdes y espacios comunitarios en el país.

Aunque no informó sobre la inversión, se estima que los trabajos de remozamiento tendrán un costo superior a los 70 millones de pesos.

"Ahí estaremos celebrando este nuevo espacio, que para el bienestar de los dominicanos, vamos a tener ahí en el parque de la Núñez", dijo Mejía.

El acto inaugural se llevará a cabo en el área que será intervenida, donde autoridades, representantes de la entidad financiera y miembros de la comunidad se reunirán para celebrar el comienzo de esta obra que promete convertirse en un importante punto de encuentro para las familias dominicanas.

Con este nuevo parque, se busca ampliar las opciones recreativas, promover la convivencia ciudadana y aportar al embellecimiento urbano. Los organizadores invitaron a la población a ser parte del evento simbólico que marcará el inicio de la construcción.

Historia del parque

Este parque fue construido por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) e inaugurado en el 2007 como forma de resolver un problema histórico de acumulación de agua que afectaba a residentes en la zona y a ciudadanos de otros lugares.

En 2010 la Caasd transfirió a la Alcaldía del Distrito Nacional la administración del parque, pero con el paso de los años, la obra se ha ido deteriorando a tal punto que se ha constituido en un peligro para residentes por la cantidad de alimaña que se produce, además.