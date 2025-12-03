Las autoridades han hecho muy poco para reducir el peligro en el tramo de la carretera Sánchez, en la localidad de Quita Sueño, en Haina, provincia San Cristóbal, donde hace dos años murieron 13 personas y varios pasajeros resultaron heridos cuando un minibús fue impactado por un camión cargado de cemento.

Desde el hecho ocurrido el 29 de noviembre de 2023, se han registrado otros accidentes en el área, aunque sin víctimas mortales. Una de las dos pequeñas barandas instaladas días después de la tragedia fue derribada por un vehículo.

Residentes de la zona aseguran que viven con el temor de que ocurra otra tragedia similar a la de hace dos años. Señalan, entre las principales deficiencias, la falta de señalización, reductores de velocidad y una mayor protección en los laterales de la vía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/29112023-accidente-de-transito-en-haina-san-cristobal-63-d33f63e8.jpg Momento cuando fue rescatada parte de la patana que chocó al autobús el 29 de noviembre de 2023. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/02122025-autopista-6-de-noviembre-7-337d71b5.jpg La carretera Sánchez tiene tramos peligrosos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"El hoyo maldito"

Rafael Benítez, presidente de una de las juntas de vecinos de Quita Sueño, advirtió que, además del riesgo para los conductores, la gran cantidad de cemento que cayó en la cañada bloqueó el drenaje pluvial, lo que provoca inundaciones en la parte alta del sector cuando llueve.

Indicó que las autoridades no han tomado ninguna medida y que todo sigue igual que tras el accidente. Los vecinos ahora llaman al lugar "el hoyo maldito".

"Esto ahora está peor", afirmó José Ventura, residente de la zona, quien lamentó que las autoridades no hayan hecho nada para evitar otra tragedia como la del 29 de noviembre de hace dos años.

Ese tramo de la carretera Sánchez es considerado uno de los más peligrosos, debido a su declive y sus curvas con precipicios a la derecha, por donde vehículos han caído durante años. A esto se suma el constante tránsito de camiones y otros vehículos pesados que transportan mercancías hacia y desde la Zona Industrial de Haina, muchos de ellos a alta velocidad.

En el punto donde ocurrió el choque entre el autobús y el camión existe una zona de peralte o inclinación que hace que los vehículos se deslicen hacia la cañada.