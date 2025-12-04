×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tapa de alcantarilla
Tapa de alcantarilla

VIDEO | La "tapa bailarina" de la avenida John F. Kennedy: ¿No representa riesgo?

Un flujo de aire caliente convirtió una alcantarilla en pista de baile improvisada

    Una mañana cualquiera por la avenida John F. Kennedy fue interrumpida por un hecho inusual: una tapa de alcantarilla decidió "bailar" en plena vía, moviéndose en círculos alrededor del hoyo sin caerse, como si hubiera encontrado su ritmo debajo del elevado próximo a la intersección con la calle Dr. Defilló.

    Los conductores, incrédulos, frenaban, esquivaban y miraban dos veces. Nunca cayó. Solo giraba, vibraba, daba medias vueltas y regresaba a su posición, animada por un empuje de aire caliente que salía desde abajo.

    Presión de aire 

    Un ciudadano que se acercó dijo que de la alcantarilla salía una corriente de agua caliente. A unos treinta metros está una estación del Metro de Santo Domingo, eso pudiera explicar el fenómeno. Esta vez, la presión decidió brindar un show.

    Otra realidad es que en ese lugar existe una tubería de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). 

    RELACIONADAS

    Cuando el aire empuja con fuerza desde el subsuelo, la tapa —pesada, redonda y diseñada para no caerse— puede levantarse y desplazarse sin abandonar el borde. El resultado es el baile en el video.

    • Los que pasaban cerca no sabían si grabar, detenerse o acelerar. La tapa seguía en lo suyo, liviana y comprometida con su presentación, mientras los vehículos hacían piruetas no programadas para evitarla.

    El incidente puede resultar gracioso pero existe la posibilidad de que una "tapa bailarina" pueda convertirse en un riesgo si termina levantándose por completo, golpeando un vehículo o dejando el hoyo expuesto. Por ahora, no se reportaron daños ni heridos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.