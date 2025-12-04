Una mañana cualquiera por la avenida John F. Kennedy fue interrumpida por un hecho inusual: una tapa de alcantarilla decidió "bailar" en plena vía, moviéndose en círculos alrededor del hoyo sin caerse, como si hubiera encontrado su ritmo debajo del elevado próximo a la intersección con la calle Dr. Defilló.

Los conductores, incrédulos, frenaban, esquivaban y miraban dos veces. Nunca cayó. Solo giraba, vibraba, daba medias vueltas y regresaba a su posición, animada por un empuje de aire caliente que salía desde abajo.

Presión de aire

Un ciudadano que se acercó dijo que de la alcantarilla salía una corriente de agua caliente. A unos treinta metros está una estación del Metro de Santo Domingo, eso pudiera explicar el fenómeno. Esta vez, la presión decidió brindar un show.

Otra realidad es que en ese lugar existe una tubería de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Cuando el aire empuja con fuerza desde el subsuelo, la tapa —pesada, redonda y diseñada para no caerse— puede levantarse y desplazarse sin abandonar el borde. El resultado es el baile en el video.

Los que pasaban cerca no sabían si grabar, detenerse o acelerar. La tapa seguía en lo suyo, liviana y comprometida con su presentación, mientras los vehículos hacían piruetas no programadas para evitarla.

El incidente puede resultar gracioso pero existe la posibilidad de que una "tapa bailarina" pueda convertirse en un riesgo si termina levantándose por completo, golpeando un vehículo o dejando el hoyo expuesto. Por ahora, no se reportaron daños ni heridos.