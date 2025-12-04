La Caasd invertirá 293 millones de pesos en la construcción de 28 nuevos pozos

El director de la Caasd Felipe Suberví junto al presidente del Codia, Enrique Rosario García. ( CORTESÍA DE LA CAASD )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) anunció la realización de un sorteo dirigido a profesionales del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) para la construcción y electrificación de 28 pozos en distintas zonas del Gran Santo Domingo.

El director de la Caasd, Felipe Suberví, informó que la inversión total asciende a RD$293,088,552.70, monto que será distribuido en proyectos valorados en aproximadamente RD$10.5 millones cada uno.

Según explicó, los requisitos para participar ya están publicados en el portal institucional y fueron diseñados para permitir la inclusión de la mayor cantidad posible de profesionales colegiados.

"El 20 estaremos anunciando la precalificación de las empresas o personas físicas, y el 30 de enero se realizará el sorteo público entre los participantes que hayan cumplido con los requisitos. Es una buena noticia para los profesionales y para la comunidad", expresó Suberví.

Áreas beneficiadas

Los pozos serán construidos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste, zonas que suelen enfrentar mayor escasez durante los períodos de sequía.

Entre los sectores que se beneficiarán con el incremento en la producción de agua se encuentran Gualey, Simón Bolívar, 24 de Abril, Las Cañitas, Cristo Rey, La Agustina, Villa Agrícola, Los Girasoles, Arroyo Hondo, Herrera, Engombe y Olimpo, entre otros.

Transparencia del proceso

El proceso, identificado como Caasd-CCC-SO-2025-0001, está disponible íntegramente en el portal de la Caasd y se realizará bajo el reglamento 416-23 sobre Compras y Contrataciones Públicas, garantizando transparencia, equidad y el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos.

Reacciones del Codia

El presidente del Codia, Enrique Rosario García, agradeció a la Caasd por tomar en cuenta a los miembros de la institución y destacó la importancia de brindar oportunidades de participación en obras que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

