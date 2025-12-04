Los comercios mantienen letreros que sobresalen hacia las aceras

Por años, los letreros que sobresalen hacia las aceras y las vías formaron parte del paisaje urbano. Aunque su presencia ha disminuido por las normas que los regulan, muchos comercios todavía los mantienen, incluso después de ser multados, lo que pone en riesgo a peatones y conductores.

Esta publicidad mal instalada sigue presente en bancas de lotería, repuestos de vehículos, restaurantes informales y otros negocios. Algunos letreros cuelgan desde la parte baja de las estructuras y quedan justo encima de los peatones. Otros están sobre la acera y reducen al mínimo el espacio disponible para caminar.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre en distintos sectores de la ciudad, se observaron numerosos letreros en esas condiciones.

Uno de ellos colapsó mientras el equipo estaba en la zona. La caída desprendió parcialmente un toldo, fracturó un tinaco instalado en la parte superior y dejó el rótulo en medio de la acera, bloqueando por completo el paso. Los peatones, sin alternativa, tuvieron que caminar por la calle y exponerse al tránsito.

Te puede interesar Las aceras: la negación al ciudadano a transitar con seguridad

Además de los que cuelgan, hay otros rótulos instalados directamente sobre la acera, ocupando un espacio reservado al peatón.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/imagen-whatsapp-image-2025-12-03-at-22302-pm-fde554fa.jpg Este letrero colapsó, desprendió un toldo y dañó un tinaco. (FUENTE EXTERNA)

Comerciantes justifican los rótulos

"Cuando se colocan estos letreros es porque la alcaldía ya vino e hizo una inspección. Además, eso es hueco, eso no pesa, no hay peligro en la vía", dijo un empleado que prefirió no ser identificado.

Melvin Paredes reconoció que ha sido visitado por las autoridades, pero aseguró que seguirá colocando el rótulo. "El ayuntamiento ha venido varias veces y nos pone multas, pero yo ando ´joseando´ igual que todos. Eso no afecta a nadie; por ahí pasa gente en silla de ruedas, no afecta gran parte de la vía, y lo quitamos y lo ponemos", afirmó.

Otros comerciantes aseguran que están en proceso de cumplir con las disposiciones. "La alcaldía ya vino y me dieron unos días para quitarlo (el letrero)... Ellos están haciendo su trabajo. Son muy decentes también. Me dieron quince días. Pero va a ser antes, porque ya estoy preparando algo que no molesta", explicó un comerciante que se identificó como Melito.

El espacio peatonal

La Ley 63-17, en su artículo 175, establece que las aceras y los espacios destinados al tránsito peatonal deben mantenerse "libres de obstáculos que impidan, dificulten o pongan en riesgo la movilidad segura". Además, prohíbe cualquier instalación que sobresalga o invada el espacio peatonal sin autorización.

Los ayuntamientos, amparados en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, también regulan el uso de rótulos. La norma fija requisitos de altura, distancia respecto a la acera y permisos previos. En la práctica, muchos comercios colocan rótulos sin supervisión ni certificación.

Aunque en los últimos años las autoridades municipales han retirado cientos de rótulos irregulares, la situación persiste.