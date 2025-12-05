Sectores de SDE tendrán limitado el servicio de agua por trabajos en acueducto Barrera de Salinidad

Durante la intervención, se ejecutarán trabajos de modernización y ampliación en la infraestructura, informó la Caasd. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), informó que varios sectores del municipio de Santo Domingo Este por trabajos de mantenimiento en el acueducto Barrera de Salinidad.

En un comunicado, la institución explicó que estas labores se llevarán a cabo este sábado con el objetivo de optimizar el abastecimiento y la distribución de agua.

Durante la intervención, se ejecutarán trabajos de modernización y ampliación en la infraestructura.

"Brigadas técnicas llevarán a cabo la sustitución de un transformador de alta capacidad en la estación eléctrica que suple energía al acueducto, una acción necesaria para integrar nuevos equipos y ampliar la producción del sistema en hasta dos metros cúbicos adicionales de agua por segundo", destacó la CAASD.

Sectores afectados y recomendaciones a usuarios

La entidad detalló que entre las localidades que recibirán el servicio de manera parcial se encuentran: Ciudad Juan Bosch, Villa Esfuerzo, La Grúa, La Toronja, Vecinos Unidos, Capotillo, Amanda I; y residenciales Inés, Mileniun, Charles, Mercedes, Mis Sueños I, San Isidro Oeste, Ralma, Nuevo Sol Naciente, Italia, Ivette, El Rosal, Alma Rosa II, La Esperanza, Lotería, Piragua, Sabaneta e Invi de San Luis.

Señaló que también están incluidos Ciudad del Almirante en sus dos etapas, La Caña, residenciales Acacia y Monserrat, Prados de San Luis, el Hospital Ramón de Lara, Villa Felicia, Fuerza Aérea, El Bonito y Cristo Salvador, Nueva Jerusalén, marginal Las Américas, La Ureña, Zona Franca, Cancela, residencial Las Américas, Riviera del Caribe y residencial Viña del Mar.

De igual modo, la Corporación puntualizó que estos trabajos forman parte de la planificación técnica diseñada para responder al incremento de la demanda de agua potable en zonas en crecimiento.

Añadió, que la sustitución de equipos por tecnología más robusta permitirá garantizar un sistema preparado para los próximos años.

"Se trata de una modernización para mejorar el servicio. Estas obras son planificadas y ejecutadas pensando en el crecimiento de la ciudad y en las necesidades de agua de su gente", sostuvo la entidad estatal.

Asimismo, exhortó a los usuarios a almacenar agua con anticipación y a hacer un uso racional del recurso durante el período de intervención, mientras se culminan los trabajos técnicos.

También recordó que cada acción del Plan de Zona está orientada a dejar instalado un sistema más robusto, seguro y eficiente.

"Modernizar es proteger el acceso al agua potable de las familias.

Trabajamos hoy para que mañana tengan un servicio más estable y continuo", agregó la Caasd.