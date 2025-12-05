La Caasd explica causa del movimiento de la "tapa bailarina" en la John F. Kennedy

La tapa se mueve por la presión del aire de una tubería de 30 pulgadas. ( DIARIO LIBRE )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó este viernes que se trató de "una ventosa en una tubería de 30 pulgadas" el movimiento de la "tapa bailarina" ubicada debajo del elevado de la avenida John F. Kennedy esquina doctor Defilló.

El asesor de operaciones, Luis Salcedo, explicó que por el lugar pasa una tubería de 30 pulgadas que tiene servicios discontinuos, solo martes, miércoles y sábados.

"Entonces, cuando ella no tiene servicio, se seca, se llena de aire. Cuando le metemos agua, el agua desplaza el aire y por ahí es que sale", explicó Salcedo.

¿Qué es una ventosa?

Una ventosa en un sistema de tubería de agua potable es un dispositivo hidráulico diseñado para expulsar aire acumulado dentro de las tuberías y/o admitir aire cuando es necesario. Se instala principalmente en puntos altos de la red o en lugares donde puede atraparse aire.

El movimiento de la pesada tapa metálica y sin expulsión de líquido llamó la atención de ciudadanos. En ese lugar hay una válvula que regula el control de agua en la zona.