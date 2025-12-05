Opret avanza pruebas dinámicas y eléctricas en la Línea 2C del Metro hacia Los Alcarrizos

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este viernes la ejecución de varias pruebas dinámicas y de alimentación eléctrica en la Línea 2C del Metro hacia Los Alcarrizos.

A través de sus redes sociales, la Opret indicó que las pruebas, realizadas en la noche del jueves, marcan "un hito clave en el Metro de Los Alcarrizos".

"Por primera vez se realizaron pruebas dinámicas en la Vía 1, avanzando sobre los meses de ensayos ya completados en la Vía 2", detalla un post de la entidad.

"Asimismo, se llevó a cabo la primera prueba de alimentación eléctrica desde las subestaciones propias de la nueva línea: Manoguayabo, 27 de Febrero y Los Alcarrizos, fortaleciendo la robustez y estabilidad del sistema energético", agregó la institución.

En un video publicado por la Opret, José Basora, encargado de Sistemas Electromecánicos de la Línea 2C, explicó que las pruebas dinámicas buscaban "verificar el comportamiento del material móvil, dígase el tren en la vía férrea y en la catenaria. Verificamos el ancho de vía, la distancia que debe permanecer medianamente constante entre el tren y la bóveda, es decir, la pared del túnel".

"También vamos a hacer en esta misma noche (jueves) una prueba eléctrica en donde vamos a probar las subestaciones eléctricas, dígase la subestación Manoguayabo, 27 de febrero y Alcarrizos. Son las instalaciones responsables de suministrar la energía eléctrica al tren", detalló.

Basora informó que la entidad completó "con éxito la prueba dinámica por la vía uno, un trayecto aproximado de siete kilómetros y cinco estaciones de pasajeros. Procederemos a seguir ajustando parámetros y ajustes de los diferentes elementos de vía y catenaria. Nos encontramos altamente satisfechos de los resultados obtenidos".

La obra

La Línea 2C además, incluye un túnel de 940 metros, que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera, dando paso a un viaducto elevado de 6.3 kilómetros en el que se distribuyen las estaciones.

El proyecto contempla también la construcción de una vía marginal de 6.5 kilómetros con tres carriles, paralela a la autopista Duarte, la cual convertirá esta vía en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Esta obra vial se encuentra en su fase final de ejecución.

El Gobierno proyecto inaugurar la obra en febrero de 2026.

