Considerado como un nuevo ícono urbano y único en el mundo, diseñado específicamente para la entrada de la ciudad hacia y desde la región norte, se levanta el puente peatonal que construye el Ministerio de Obras Públicas por medio de la empresa Yellow en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

El nuevo puente, que forma parte del complejo vial del caótico punto del kilómetro 9, estará sustentado por dos torres de hormigón; una al sur y la otra al norte con una altura de 28 metros, construidas sobre 15 pilotes enterrados a una profundizada de 24 metros y una zapata de 1.50 metros de espesor.

El ingeniero Bienvenido Hernández, responsable de la construcción del nuevo viaducto, explicó que la torre norte, también en hormigón, pero postensado, es decir, reforzado internamente con cables de acero, está en la fase de encofrado.

Estas torres sustentarán una pasarela metálica de 52 metros, que, junto con los 15 metros de vuelo a un lado, conectaran directamente con la estación María Montez del Metro y el Teleférico de Santo Domingo Oeste, así como la marginal sur en un tramo libre para que los peatones puedan cruzan con seguridad y amplitud.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/05122025-puente-peatonal-km9-7-88ad53ac.jpg Una de las estructuras que sostendrán el puente. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/05122025-puente-peatonal-km9-12-ac853db2.jpg Por esta parte los peatones podrán bajar a la estación María Montez del Metro Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/05122025-puente-peatonal-km9-10-d2690da7.jpg Esta es la estructura de metal que cruzará la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/05122025-puente-peatonal-km9-16-2250876b.jpg Otra imagen de la estructura metálica del puente. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/05122025-puente-peatonal-km9-20-1933a12b.jpg El actual puente será eliminado. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/05122025-puente-peatonal-km9-5-b39e7c07.jpg El puente contará con ascensores. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/05122025-puente-peatonal-km9-13-465294f6.jpg Imagen del puente cuando esté finalizado. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Es un espacio totalmente libre. No hay columnas intermedias, no hay nada que toque el terreno. Desde una torre hasta la otra son unos 70 metros sin apoyo", explicó. Esto permitirá que debajo se habiliten 16 carriles de circulación, además de aceras de ambos lados.

La estructura permitirá una altura mínima de 7 metros entre el pavimento y el puente, suficiente para que ningún vehículo de gran tamaño pueda impactarlo, de acuerdo con Hernández.

En cuanto a seguridad sísmica, incorpora apoyos de neopreno reforzado o caucho sintéticos, similares a sistemas utilizados en aeronáutica y en el programa espacial. Estos elementos ayudan a disipar la energía en caso de temblores.

"Los pasadores son similares a los que soportaban los apoyos del transportador espacial Columbia", detalló Hernández.

Se trata de un proyecto inclusivo que tendrá dos ascensores panorámicos, uno al norte y otro al sur con rampas de acceso desde la calle hasta las plataformas con piso antideslizante diseñado para evitar resbalones, así como con techo de material especial transparente que protegerá al peatón de las lluvias.

Los escalones estarán dotados de luces especiales tipo "cine" para iluminar cada peldaño y pasarelas durante la noche. Todo el proyecto contará con 26 torres de iluminación que tendrá una planta de emergencia que se construyó en la parte de la avenida Luperón.

Además, la zona de convergencia, que comprende toda la parte intervenida, contará con un sistema de monitoreo, circuito cerrado de cámaras conectadas al sistema 9-1-1, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Defensa.

¿Cuándo estará listo el puente?

Aunque la meta es montar la estructura antes de que finalice el año, el puente no entrará en uso de inmediato, pues falta vaciar la losa superior, instalar acabados y concluir las conexiones finales.

"Todo el esfuerzo se está haciendo para tenerlo montado a final del año, pero no estaría en uso todavía", precisó Hernández, que reiteró será una obra muy importante, hermosa y que presentará una nueva cara de la ciudad desde la región del Cibao.