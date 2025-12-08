Rehabilitación inaugura parque infantil inclusivo en honor a doña Mary Pérez Marranzini

La primera dama Raquel Arbaje y Celso Marranzini encabezan la inauguración del Parque Infantil Inclusivo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Rehabilitación inauguró su primer Parque Infantil Inclusivo, un espacio diseñado para garantizar el juego seguro, accesible y sin barreras para niños y niñas con y sin discapacidad, dedicado a la memoria de doña Mary Pérez Marranzini, fundadora de Rehabilitación.

El acto fue encabezado por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien definió a doña Mary Pérez como "un ángel cuya luz sigue guiando esta obra solidaria", y por el presidente de la Junta Directiva Nacional de Rehabilitación, Celso Marranzini, quien destacó que el parque honra la visión de su difunta esposa de crear espacios donde todos los niños puedan desarrollarse sin límites.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el nuevo parque cuenta con más de 1,500 metros cuadrados completamente renovados, con piso continuo de caucho amortiguante, rutas accesibles, dos áreas de juego diferenciadas por edades, zona de picnic con mesas adaptadas, huertos terapéuticos y una cancha de baloncesto integrada.

Aporte a la niñez

Arbaje celebró la inauguración como un aporte significativo al bienestar de la niñez dominicana. "Me llena el alma saber que nuestros niños y niñas tendrán un espacio donde puedan jugar y aprender junto a sus familias. Cuando un país invierte en su niñez, siempre va por el camino correcto", expresó.

De su lado, Marranzini afirmó que esta obra representa "un paso firme hacia la igualdad, la accesibilidad y la dignidad de cada niño y niña". Agradeció el respaldo recibido y explicó que el proyecto fue financiado con fondos del Sorteo Navideño. "Este parque es para que jueguen seguros, se integren, se expresen y sigan creciendo en un entorno que celebra sus capacidades", dijo.

Entorno terapéutico

Durante el acto, Alexis Alcántara, director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), destacó que el nuevo parque es un entorno terapéutico, educativo y recreativo concebido desde la inclusión y el respeto por la diversidad funcional.

El cierre estuvo a cargo de una presentación artística de los estudiantes del programa de Formación Laboral y del Centro Educativo de Atención Multidimensional Dr. Jordi Brossa, que brinda servicios de educación especial a más de 300 niños en la sede de Rehabilitación.

La entidad informó que la bendición del parque estuvo a cargo del reverendo Sandino Sánchez, primer vicepresidente de la Junta Directiva Nacional, mientras que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Rosa Emilia Ureña, directora del Programa de Educación Especial.