Falla en en línea 1 del metro provoca evacuación de pasajeros

Los pasajeros fueron montados en otro tren del metro. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Línea 1 del Metro de Santo Domingo registró la tarde de este martes una falla que obligó al desmonte de los pasajeros en la estación Pedro Libre Cedeño.

La línea uno va de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, hasta el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó que el hecho se trató de "una breve incidencia del sistema de puertas de uno de los vagones", lo que provocó la movilización de los pasajeros hacia el andén" para que tomaran el próximo tren.

"Se trató de una incidencia menor, la cual fue solucionada en minutos y el servicio se restableció con normalidad" Opret “

Dijo que se actuó como establecen los protocolos y que ese tipo de incidente "es algo común en ese tipo de sistema".

Solucionado en minutos

"Este movimiento tomaría alrededor de 4 a 8 minutos y es parte de las respuestas diarias alrededor de los trenes del metro y sus conexiones", acotó la entidad al ser contactada por Diario Libre.

El Metro de Santo Domingo ha registrado varias fallas en este año, lo que ha ocasionado malestar en los pasajeros.