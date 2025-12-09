×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Metro de Santo Domingo
Metro de Santo Domingo

Falla en en línea 1 del metro provoca evacuación de pasajeros

El hecho ocurrió en la estación Pedro Livio Cedeño

La Opret dijo que se trató de una incidencia en una puerta y que el servicio fue restablecido en minutos

    Expandir imagen
    Falla en en línea 1 del metro provoca evacuación de pasajeros
    Los pasajeros fueron montados en otro tren del metro. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Línea 1 del Metro de Santo Domingo registró la tarde de este martes una falla que obligó al desmonte de los pasajeros en la estación Pedro Libre Cedeño.

    La línea uno va de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, hasta el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.

    La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó que el hecho se trató de "una breve incidencia del sistema de puertas de uno de los vagones", lo que provocó la movilización de los pasajeros hacia el andén" para que tomaran el próximo tren.

    "Se trató de una incidencia menor, la cual fue solucionada en minutos y el servicio se restableció con normalidad"Opret
    Dar clic para editar placeholder">

    Dijo que se actuó como establecen los protocolos y que ese tipo de incidente "es algo común en ese tipo de sistema".

    RELACIONADAS

    Solucionado en minutos

    "Este movimiento  tomaría alrededor de 4 a 8 minutos y es parte de las respuestas diarias alrededor  de los trenes del metro y sus conexiones", acotó la entidad al ser contactada por Diario Libre.

    El Metro de Santo Domingo ha registrado varias fallas en este año, lo que ha ocasionado malestar en los pasajeros.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.