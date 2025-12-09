Banco Popular y Alcaldía del Distrito Nacional inician remozamiento del parque Núñez de Cáceres

La alcaldesa Carolina Mejía agradeció el apoyo del Banco Popular. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco Popular iniciaron este martes el remozamiento del parque José Núñez de Cáceres, en Las Praderas, a un costo estimado entre los 75 y 100 millones de pesos.

Esta obra, demandada por residentes desde hacía años, se encuentra en condiciones de abandono por falta de mantenimiento.

La intervención contempla una transformación completa en los 18,000 metros cuadrados y comprende iluminación, seguridad, área para ejercitarse, áreas recreativas y deportivas para jóvenes y adultos mayores.

Por el Banco Popular habló el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, Luis E. Espínola.

Responsabilidad

Dijo que esta iniciativa representa una muestra concreta de la responsabilidad institucional con el bienestar ciudadano.

"Reiteramos nuestro compromiso de seguir siendo un agente de cambio en favor de un país más humano, con mayores niveles de bienestar y oportunidades para todos", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-113751-am-ce05f005.jpeg Autoridades locales y representantes del Banco Popular durante primer palazo. (DARE COLLADO)

La alcaldesa Carolina Mejía agradeció el apoyo del banco y de todos los que han contribuido con el proyecto de mejora de ese importante espacio urbano.

Manifestó su alegría por iniciar el remozamiento que devolverá a los usuarios un parque convertido en un símbolo de convivencia, pues no solamente se renovará una obra de infraestructura, sino que se reafirmará una apuesta por el derecho de los capitaleños a disfrutar de espacios más dignos, modernos y humanos.

"Intervenir de forma integral este espacio de la mano de un gran aliado como el Banco Popular, a quienes agradezco nuevamente, es una muestra más de todo lo que podemos lograr cuando los sectores públicos y privados se combinan para el beneficio de la comunidad", resaltó.

Los trabajos tendrán una duración de unos 10 meses, según se informó siempre que no haya inconvenientes por problemas de la naturaleza y otras razones.