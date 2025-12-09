Obras Públicas inicia plan para construir y rehabilitar 53 puentes en 15 provincias

En el país muchos puentes son obsoletos y requiiren sustitución o rehabilitación. ( DIARIO LIBRE )

A partir del año 2026 serán iniciados los trabajos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y supervisión de 53 puentes en 15 provincias diseminadas en las distintas regiones del país.

La intervención contempla 26 nuevos puentes y 27 serán reconstruidos según informó el Ministerio de Obras Públicas. Se trata del primer grupo de un plan que abarcará más de 150 puentes.

El proyecto, que lleva por nombre "Gestión de resiliencia climática de la infraestructura de puentes en República Dominicana", a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el contrato de préstamo 5901/OC-DR, y está en proceso de licitación pública internacional.

El contrato de préstamo contempla un monto de 200 millones de dólares, que a la tasa actual sumarian mas de 12,800 millones de pesos.

Los alcances del programa de trabajo, que tendrán una duración de 18 meses, incluyen construcción de infraestructura, reconstrucción y mantenimiento de puentes y estructuras hidráulicas; instalación de pilotes, suministro y montaje de acero estructural, medidas de seguridad vial y señalización.

Asimismo, recuperación estructural y funcional, adecuación de accesos y medidas de seguridad, facilitar equipos y herramientas para resiliencia climática. También, gestión ambiental y social (incluye un plan de control ambiental de la construcción; programa de salud y seguridad laboral, así como planes de participación comunitaria, y planes de respuesta a emergencias en fase de obras.

Los puentes y las provincias

Las provincias en las que se intervendrán los puentes son: San Cristóbal con 8; Monte Plata 7; Montecristi 6; María Trinidad Sánchez 5; Azua con 5; Duarte 4; Santo Domingo 3; Elías Piña 2; San Juan 2; La Vega 2; Valverde 2; Hato Mayor 2; Sánchez Ramírez 1; Puerto Plata 1; Santiago 1; Monseñor Nouel 1, y Santiago Rodríguez 1.

El proyecto de intervención y construcción de puentes persigue reducir vulnerabilidades y prolongar la vida útil de esas infraestructuras frente al cambio climático; expandir la cobertura y mejorar su calidad y competitividad; servicios de transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales.