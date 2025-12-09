Ministro Paliza dice que en enero de 2026 operará el corredor de la avenida Independencia

Corredor Núñez de Cáceres inagurado por el Gobierno dentro del plan de movilidad. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el corredor de la avenida Independencia comenzará a operar en los primeros días de enero de 2026.

Durante LA Semanal con la Prensa, Paliza informó que los autobuses que conformarán la flotilla están en el país y se encuentran en proceso de despacho por la Dirección General de Aduanas (DGA).

El funcionario explicó que la demora en la puesta en servicio se debió a "diferencias internas" entre las partes involucradas, pero dijo que fueron solucionadas.

"Hubo en algún momento algunas diferencias entre el concesionario, entre las partes, digamos, que son del sector privado todas, porque recuerden que estos corredores son privados, son de sindicatos que han cambiado al nuevo modelo de corredores que hemos implementado", detalló.

Añadió que el personal que trabajará en la operación del corredor ya está en etapa de capacitación.

Los corredores puestos en funcionamiento del Gobierno

El Gobierno ha inaugurado previamente los corredores Winston Churchill, Charles de Gaulle y José Núñez de Cáceres, como parte del Plan de Movilidad Sostenible del Gran Santo Domingo.

Estos sistemas de transporte son gestionados por dos empresas formadas por exsindicatos de choferes, en cumplimiento con la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.