A pesar de la inversión de casi 3,000 millones de pesos en la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Mirador Norte-La Zurza, esta obra, inaugurada por el entonces presidente Danilo Medina el 15 Julio opera con un 10 a 12 % de su capacidad, pero las autoridades se proponen optimizarla a partir del próximo año.

Se trata de una construcción, concebida para recoger las aguas sanitarias de 30 barrios del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte procesarlas y depositarlas limpias al río Isabela. Una de sus limitaciones ha sido la baja capacidad de recepción de los líquidos debido a la ausencia y deficiencia del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito Nacional.

Luis Salcedo, director de operaciones de la Caasd, asegura que para el año que viene hay proyectos para relanzar la planta. Se estima que para mejorar el servicio se requiere de una inversión adicional de unos 600 millones de pesos.

La inversión anterior fue de 55,743,480 euros, lo que es equivalente a un monto de RD$2,890,856,872.8.

"Actualmente solo trata entre un 10 y 12 % del caudal para el que fue diseñada, procesando alrededor de 100 litros por segundo, cifra que, aunque significativa, resulta mínima frente al potencial de la instalación", dijo Salcedo.

Para revertir esta situación, la entidad anunció que en 2026 iniciará la construcción de un colector sanitario en la avenida Jacobo Majluta, una obra clave que permitirá captar todas las aguas residuales generadas por los numerosos residenciales levantados en la zona.

Actualmente, gran parte de esas descargas terminan en el subsuelo o en cañadas, representando un grave riesgo ambiental. La nueva tubería de 20 pulgadas, que partirá desde la entrada de Villa Mella hasta conectar directamente con la planta, garantizará que ese caudal finalmente llegue al sistema de tratamiento, explicó Salcedo.

Participación de constructores

Para hacer realidad el proyecto las autoridades mantienen un diálogo con los inversionistas en proyecto habitacionales que se desarrollan en ambos lados de la avenida Jacobo Majluta, a fin de coordinar para hacer las interconexiones que permitan recoger los líquidos y llevarlos a la planta para procesarlos.

Además del colector, la Caasd ejecutará un amplio proyecto de rehabilitación de las redes de alcantarillado en Villa Consuelo, Villa Juana y Villas Agrícolas, sectores cuyas tuberías presentan deterioro y capacidad insuficiente.

Aunque unos 15 barrios ya están conectados a la planta de La Zurza, el volumen que llega es mucho menor del que generan. Las mejoras previstas permitirán que el agua residual fluya adecuadamente hacia la planta, incrementando su operación de forma significativa.

El proyecto original contemplaba que en el futuro se aprovechara para obtener abono a partir de las descargas que se reciban en la planta.

"Son proyectos que ya están ya para licitarse, o sea, esos proyectos se van a comenzar a trabajar en la ciudad", aseguró Salcedo.