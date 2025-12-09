Seis aviones KC-135 de los EE. UU. para combatir el narco ya se encuentran en República Dominicana

Entre los aviones se pudo establecer que uno de los aviones tiene matrícula ANG 38003, se trata de El KC-135R Stratotanker es un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ( DANIA ACEVEDO )

Diario Libre registró este martes la presencia de seis aeronaves KC-135 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), como parte del despliegue militar anunciado dentro del acuerdo de cooperación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos.

Hasta donde se ha podido establecer, los aviones que ya arribaron son Boeing KC-135, que tendrán como base el AILA. Su misión consiste en reabastecer combustible a otras aeronaves militares que operen en la región.

Entre los aviones se pudo establecer que uno de los aviones tiene matrícula ANG 38003, se trata de El KC-135R Stratotanker es un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos diseñado para reabastecer combustible a otras aeronaves en pleno vuelo, una capacidad que permite extender misiones de vigilancia, patrullaje y operaciones militares durante horas sin necesidad de aterrizar.

Esta aeronave, derivada del Boeing 707, forma parte de la flota estratégica que Estados Unidos utiliza para mantener presencia aérea sostenida sobre amplias regiones, incluyendo rutas del Atlántico Norte, Europa y el Caribe.

El esquema previsto es que estas unidades carguen combustible en el aeropuerto, despeguen cada mañana y permanezcan sobrevolando el Caribe para reabastecer a otros aviones, regresando a la terminal al finalizar la jornada para repetir la operación diariamente mientras dure la misión.

De acuerdo con información obtenida en la zona de operaciones, junto a las aeronaves se habilitó un campamento militar con tiendas de campaña, donde se alojan los militares estadounidenses que ejecutarán los vuelos. El personal también trajo equipos auxiliares propios —incluidos vehículos y camiones de apoyo— para realizar estas tareas sin depender de infraestructuras locales.

El acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana de cooperación busca interrumpir operaciones ilícitas de organizaciones criminales transnacionales en rutas que cruzan el Caribe, mediante vigilancia y presencia aérea.

Las fotografías obtenidas por Diario Libre documentan así la llegada efectiva de los KC-135 y el inicio visible de las operaciones desde territorio dominicano.

Presencia confirmada en Las Américas

Las imágenes obtenidas por este medio muestran varias aeronaves cuatrimotores estacionadas en áreas restringidas del aeropuerto, algunas de ellas rodeadas de logística y personal técnico. Según datos castrenses divulgados previamente, el movimiento de estos equipos forma parte de los traslados iniciados a finales de noviembre.

Los KC-135 están diseñados para reabastecer en vuelo a aeronaves de patrullaje, vigilancia y transporte, lo que amplía la capacidad de permanencia en operaciones aéreas prolongadas. Su llegada permitiría sostener misiones de monitoreo sobre rutas utilizadas para actividades ilícitas en el Mar Caribe.

Operación en dos terminales

El acuerdo permite el uso de espacios delimitados en el AILA y en la Base Aérea de San Isidro para actividades técnicas, despliegue temporal de personal y abastecimiento, bajo supervisión del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Además del KC-135, está contemplado el arribo de aviones C-130 Hércules para transporte de carga, personal y operación logística en zonas remotas o emergencias.